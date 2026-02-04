Якщо немає часу чаклувати над оригінальним чизкейком, варто звернути увагу на його спрощений японський аналог. Смак не буде ідентичним, але задоволення гарантоване, розповідає TikTok kruchkov_.

Як приготувати "японський чизкейк"?

Час : 5 хвилин + застигання

: 5 хвилин + застигання Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм грецького йогурту;

– 400 грамів улюбленого печива.

Вишуканий десерт за лічені хвилини: відео

Приготування:

Йогурт добре перемішуємо та перекладаємо у ємність. Викладаємо печиво "стоячи" так, щоб можна було покрити його йогуртом. Ставимо на кілька годин у холодильник – і справу зроблено!

Як можна покращити цей десерт?

Додайте до йогурту сир Філадельфія або вершки. Це зробить основу більш збалансованою та ніжною, підказує Fajne gotowanie.

А ще не зайвим буде вмочувати печиво у холодну каву перед зануренням в основу. Це покращить текстуру десерту та додасть йому нові смакові нотки.

