Якщо немає часу чаклувати над оригінальним чизкейком, варто звернути увагу на його спрощений японський аналог. Смак не буде ідентичним, але задоволення гарантоване, розповідає TikTok kruchkov_.
Не пропустіть Десерт як "Пташине молоко" за 10 хвилин: в магазин за солодким більше не підете
Як приготувати "японський чизкейк"?
- Час: 5 хвилин + застигання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 кілограм грецького йогурту;
– 400 грамів улюбленого печива.
Вишуканий десерт за лічені хвилини: відео
Приготування:
- Йогурт добре перемішуємо та перекладаємо у ємність.
- Викладаємо печиво "стоячи" так, щоб можна було покрити його йогуртом.
- Ставимо на кілька годин у холодильник – і справу зроблено!
Як можна покращити цей десерт?
Додайте до йогурту сир Філадельфія або вершки. Це зробить основу більш збалансованою та ніжною, підказує Fajne gotowanie.
А ще не зайвим буде вмочувати печиво у холодну каву перед зануренням в основу. Це покращить текстуру десерту та додасть йому нові смакові нотки.
Які десерти спробувати?
Бюджетна "Пʼяна вишня" від Лілії Цвіт точно вас приємно здивує.
А ще ви легко можете зробити знаменитий "Київський" торт.