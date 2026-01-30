Цей десерт став хітом соціальних мереж. Лише два інгредієнти, трішки терпіння – ви вже насолоджуєтеся смачним десертом, який не поступається "Пташиному молоку". Повторюйте рецепт з TikTok light__fruits.
Як приготувати швидкий десерт?
- Час: 10 хвилин + застигання
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 пачки желе;
– 250 грамів кисломолочного сиру.
Готуємо десерт, який підкорив соцмережі: відео
Приготування:
- Залийте желе окропом і добре перемішайте.
- Перебийте масу блендером кілька хвилин, додайте сир і ще раз збийте до повної однорідності без грудочок.
- Готову суміш перелийте у силіконову форму та поставте в холодильник до застигання.
- Десерт має добре тримати форму й легко нарізатися.
Чому цукерки "Пташине молоко" отримали таку назву?
Перше суфле в шоколаді зробили у Польщі в 1930-х роках. Назва десерту повинна була підкреслювати його унікальність, розповідає Beszamel.
З давніх-давен пташине молоко існувало у приказках та повірʼях як щось неіснуюче. Звідси й пішла назва цукерок, які стали відомі на весь світ.
