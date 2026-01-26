Ніжне заварне тісто, занурене у повітряний крем, не залишає байдужими навіть вибагливих поціновувачів солоденького. "Дамські пальчики" – це той випадок, коли всі акценти створюють ідеальну гармонію, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати торт "Дамські пальчики"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла;

– 125 мілілітрів води;

– 125 мілілітрів молока;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 150 грамів борошна;

– 4 яйця;

крем:

– 2 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 50 грамів крохмалю;

– 500 мілілітрів молока;

– 20 грамів ванільного цукру;

– 160 грамів вершкового масла;

– топлений шоколад для декору.

Ідеальне поєднання / Фото "Господинька"

Приготування:

У каструлі з товстим дном з’єднайте масло, воду, молоко й сіль. Нагрівайте до повного розчинення масла та активного кипіння. Зніміть з вогню, всипте все борошно й швидко вимішайте до однорідної грудки. Поверніть на вогонь на 1 – 2 хвилини, поки тісто злегка не підсохне й не почне відставати від дна. Перекладіть у миску та дайте трохи охолонути. У тепле тісто по одному введіть яйця, кожне добре вимішуючи до гладкої, блискучої маси. Готове тісто має тягнутися стрічкою й залишати "дзьобик" на лопатці. Готове тісто перекладіть у кондитерський мішок і відсадіть палички на деко з пергаментом. залишаючи між ними відстань. Випікайте при 180 градусів 25 – 30 хвилин, духовку не відкривайте. Готові палички мають бути рум’яні, сухі й легкі. Залиште їх вистигати на деко. У каструльці змішайте яйця, цукор і крохмаль до однорідності, тонкою цівкою влийте молоко, постійно помішуючи. Заваріть на вогні до загущення, зніміть з плити, додайте ванільний цукор. Крем перелийте в миску, накрийте плівкою "в контакт" і остудіть. М’яке масло збийте до світлої пишної маси й поступово введіть заварну основу. Крем має бути гладкий, ніжний і стабільний. Частину заварних паличок обережно змішайте з кремом без натиску, так само з’єднайте решту. Далі викладаємо палички з кремом у форму, заповнюємо кремом та залишаємо у холодильнику як мінімум на 2 години. Перед подачею прикрашаємо торт шоколадом.

Навіщо додавати у крем крохмаль?

Стабільність – головна ознака вдалого крему. Крохмаль дозволяє трішки схитрувати й гарантовано отримати потрібний результат, розповідає Akademia Smaku.

Для тортів краще використовувати кукурудзяний крохмаль. Картопляний має більш потужну дію, тому може зробити крем дуже тягучим.

