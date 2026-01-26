Нежное заварное тесто, погруженное в воздушный крем, не оставляет равнодушными даже требовательных ценителей сладкого. "Дамские пальчики" – это тот случай, когда все акценты создают идеальную гармонию, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить торт "Дамские пальчики"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла;

– 125 миллилитров воды;

– 125 миллилитров молока;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 150 граммов муки;

– 4 яйца;

крем:

– 2 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 50 граммов крахмала;

– 500 миллилитров молока;

– 20 граммов ванильного сахара;

– 160 граммов сливочного масла;

– топленый шоколад для декора.

Приготовление:

В кастрюле с толстым дном соедините масло, воду, молоко и соль. Нагревайте до полного растворения масла и активного кипения. Снимите с огня, всыпьте всю муку и быстро вымешайте до однородного комка. Верните на огонь на 1 – 2 минуты, пока тесто слегка не подсохнет и не начнет отставать от дна. Переложите в миску и дайте немного остыть. В теплое тесто по одному введите яйца, каждое хорошо вымешивая до гладкой, блестящей массы. Готовое тесто должно тянуться лентой и оставлять "клювик" на лопатке. Готовое тесто переложите в кондитерский мешок и отсадите палочки на противень с пергаментом. оставляя между ними расстояние. Выпекайте при 180 градусов 25 – 30 минут, духовку не открывайте. Готовые палочки должны быть румяные, сухие и легкие. Оставьте их остывать на противень. В кастрюльке смешайте яйца, сахар и крахмал до однородности, тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая. Заварите на огне до загустения, снимите с плиты, добавьте ванильный сахар. Крем перелейте в миску, накройте пленкой "в контакт" и остудите. Мягкое масло взбейте до светлой пышной массы и постепенно введите заварную основу. Крем должен быть гладкий, нежный и стабильный. Часть заварных палочек осторожно смешайте с кремом без нажима, так же соедините остальные. Далее выкладываем палочки с кремом в форму, заполняем кремом и оставляем в холодильнике как минимум на 2 часа. Перед подачей украшаем торт шоколадом.

Зачем добавлять в крем крахмал?

Стабильность – главный признак удачного крема. Крахмал позволяет немного схитрить и гарантированно получить нужный результат, рассказывает Akademia Smaku.

Для тортов лучше использовать кукурузный крахмал. Картофельный имеет более мощное действие, поэтому может сделать крем очень тягучим.

