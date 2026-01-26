Нежное заварное тесто, погруженное в воздушный крем, не оставляет равнодушными даже требовательных ценителей сладкого. "Дамские пальчики" – это тот случай, когда все акценты создают идеальную гармонию, рассказывает портал "Господинька".

Кстати Тирамису за 10 минут: "ленивый" рецепт, который покорит с первой ложки

Как приготовить торт "Дамские пальчики"?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 100 граммов сливочного масла;
– 125 миллилитров воды;
– 125 миллилитров молока;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 150 граммов муки;
– 4 яйца;
крем:
– 2 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 50 граммов крахмала;
– 500 миллилитров молока;
– 20 граммов ванильного сахара;
– 160 граммов сливочного масла;
– топленый шоколад для декора.

Торт Дамские пальчики

Идеальное сочетание / Фото "Господинька"

Приготовление:

  1. В кастрюле с толстым дном соедините масло, воду, молоко и соль. Нагревайте до полного растворения масла и активного кипения.
  2. Снимите с огня, всыпьте всю муку и быстро вымешайте до однородного комка.
  3. Верните на огонь на 1 – 2 минуты, пока тесто слегка не подсохнет и не начнет отставать от дна. Переложите в миску и дайте немного остыть.
  4. В теплое тесто по одному введите яйца, каждое хорошо вымешивая до гладкой, блестящей массы. Готовое тесто должно тянуться лентой и оставлять "клювик" на лопатке.
  5. Готовое тесто переложите в кондитерский мешок и отсадите палочки на противень с пергаментом. оставляя между ними расстояние.
  6. Выпекайте при 180 градусов 25 – 30 минут, духовку не открывайте. Готовые палочки должны быть румяные, сухие и легкие. Оставьте их остывать на противень.
  7. В кастрюльке смешайте яйца, сахар и крахмал до однородности, тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая. Заварите на огне до загустения, снимите с плиты, добавьте ванильный сахар.
  8. Крем перелейте в миску, накройте пленкой "в контакт" и остудите.
  9. Мягкое масло взбейте до светлой пышной массы и постепенно введите заварную основу. Крем должен быть гладкий, нежный и стабильный.
  10. Часть заварных палочек осторожно смешайте с кремом без нажима, так же соедините остальные.
  11. Далее выкладываем палочки с кремом в форму, заполняем кремом и оставляем в холодильнике как минимум на 2 часа.
  12. Перед подачей украшаем торт шоколадом.

Зачем добавлять в крем крахмал?

Стабильность – главный признак удачного крема. Крахмал позволяет немного схитрить и гарантированно получить нужный результат, рассказывает Akademia Smaku.

Для тортов лучше использовать кукурузный крахмал. Картофельный имеет более мощное действие, поэтому может сделать крем очень тягучим.

Что вкусненького приготовить?

  • Вкусный пирог с бананами можно сделать на сковороде за считанные минуты.

  • А еще вам понравится торт без духовки, который можно приготовить параллельно с другими блюдами.