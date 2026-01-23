Чтобы побаловать себя сладеньким, не обязательно идти в кафе или долго колдовать у плиты. Сохраняйте рецепт портала "Господинька" и наслаждайтесь десертом без лишних хлопот.
Как быстро приготовить торт без выпекания?
- Время: 15 минут + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 200 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 100 граммов сахара;
– 260 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя;
крем:
– 2 яйца;
– 150 граммов сметаны;
– 170 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 2 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки крахмала;
– 450 миллилитров молока;
– 80 граммов сливочного масла.
Сладость без усилий / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Все ингредиенты для теста хорошо перемешиваем и делим на 8 частей.
- С каждой части раскатываем корж и обжариваем на сухой сковороде до золотистости. Неровные края срезаем и измельчаем – это будет посыпка.
- Взбиваем ингредиенты для крема, кроме масла и молока. Молоко нагреваем и добавляем постепенно, чтобы не свернулся яичный белок.
- В конце добавляем масло и хорошо перемешиваем.
- Перемазываем коржи кремом и посыпаем крошкой.
- Ставим на несколько часов в холодильник, чтобы торт хорошо пропитался
Почему в крем лучше добавлять горячее молоко?
Заварной крем придаст вашему десерту вкуса и колорита. Благодаря горячему молоку в нем точно не будет никаких комочков, рассказывает Haps.
Под воздействием температуры мука и крахмал также лучше раскрывается, поэтому текстура вашего крема будет просто идеальной.
