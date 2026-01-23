Чтобы побаловать себя сладеньким, не обязательно идти в кафе или долго колдовать у плиты. Сохраняйте рецепт портала "Господинька" и наслаждайтесь десертом без лишних хлопот.

Как быстро приготовить торт без выпекания?

  • Время: 15 минут + пропитка
  • Порций: 8

Ингредиенты:
тесто:
– 200 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 100 граммов сахара;
– 260 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя;
крем:
– 2 яйца;
– 150 граммов сметаны;
– 170 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 2 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки крахмала;
– 450 миллилитров молока;
– 80 граммов сливочного масла.

Торт без выпекания

Сладость без усилий / Фото "Господинька"

Приготовление:

  1. Все ингредиенты для теста хорошо перемешиваем и делим на 8 частей.
  2. С каждой части раскатываем корж и обжариваем на сухой сковороде до золотистости. Неровные края срезаем и измельчаем – это будет посыпка.
  3. Взбиваем ингредиенты для крема, кроме масла и молока. Молоко нагреваем и добавляем постепенно, чтобы не свернулся яичный белок.
  4. В конце добавляем масло и хорошо перемешиваем.
  5. Перемазываем коржи кремом и посыпаем крошкой.
  6. Ставим на несколько часов в холодильник, чтобы торт хорошо пропитался

Почему в крем лучше добавлять горячее молоко?

Заварной крем придаст вашему десерту вкуса и колорита. Благодаря горячему молоку в нем точно не будет никаких комочков, рассказывает Haps.

Под воздействием температуры мука и крахмал также лучше раскрывается, поэтому текстура вашего крема будет просто идеальной.

