Каждая хозяйка имеет свой рецепт блинов, однако никогда не стоит закрываться от экспериментов. Например, блины "Три стакана" от суперфиналистки шоу "МастерШеф" Ольги Рябенко точно заслуживают вашего внимания.

Как сделать блины "Три стакана"?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– по стакану муки, молока и кипятка;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки масла;

– 4 столовые ложки сахара;

– 1/4 чайной ложки соли.

Готовим блины по самому простому рецепту: видео

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Постепенно всыпайте просеянную муку, чередуя ее с молоком, постоянно перемешивайте венчиком, чтобы масса была без комочков. Влейте кипяток и добавьте растительное масло. Тесто должно получиться достаточно жидким – так и нужно. Хорошо разогрейте сухую сковородку, наливайте тесто тонким слоем и выпекайте блины до румяной корочки с обеих сторон.

Почему блины лучше готовить на кипятке?

Благодаря кипятку мука "заваривается". Клейковина набухает – и такие блины просто нереально порвать, рассказывает Pysznosci.

А еще вы сэкономите немало времени. Блины на кипятке надо выпекать очень быстро – именно то, что надо для занятых хозяек.

Что стоит попробовать?