Меренга и мандарин – это сочетание, которое вы точно оцените на все сто. Немножко старания и терпения нужно для того, чтобы на вашем столе оказался десерт высочайшего класса, рассказывает TikTok yummy.lera.
Как приготовить меренговый рулет с мандаринами?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
меренга:
– 200 граммов яичных белков;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 1/3 чайной ложки лимонной кислоты;
– 300 граммов сахара;
– 60 граммов кукурузного крахмала;
мандариновый курд:
– 300 граммов почищенных мандаринок;
– 30 граммов сахара;
– 2 яичных желтка;
– 20 граммов кукурузного крахмала;
сливочный крем:
– 400 граммов сливочного сыра;
– 40 граммов сахарной пудры;
– 140 миллилитров сливок 33%.
Приготовление:
- Белки взбейте с солью и лимонной кислотой до пены, постепенно всыпьте сахар и взбейте до устойчивых пиков. Осторожно вмешайте крахмал.
- Выложите на противень с пергаментом ровным слоем и подсушите при 160 градусах около 25 минут.
- Готовую меренгу переверните на новый пергамент и полностью охладите.
- Мандарины измельчите блендером, смешайте с сахаром, желтками и крахмалом. Проварите до загустения, перетрите через сито и остудите.
- Крем-сыр, сливки и пудру взбейте до густоты.
- На меренгу нанесите курд, дайте постоять несколько минут, сверху распределите крем. Разрежьте корж на части и сформируйте рулет.
- Охладите в холодильнике несколько часов или оставьте на ночь.
Как взбивать белки на меренгу?
Крайне важно, чтобы меренга не опала в духовке. Именно поэтому посуда должна быть не только очень чистой, но и охлажденной, советует Smakosze.
Белки должны быть комнатной температуры, а сахар следует добавлять только тогда, когда образовалась пена. Начинайте с малой скорости и повышайте ее постепенно, чтобы достичь устойчивости белков.
