Меренга та мандарин – це поєднання, яке ви точно оціните на всі сто. Трішки старання і терпіння потрібно для того, щоб на вашому столі опинився десерт найвищого класу, розповідає TikTok yummy.lera.
Читайте також Те саме тріскаюче печиво на мільйони переглядів: рецепт покоління
Як приготувати меренговий рулет з мандаринами?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
меренга:
– 200 грамів яєчних білків;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 1/3 чайної ложки лимонної кислоти;
– 300 грамів цукру;
– 60 грамів кукурудзяного крохмалю;
мандариновий курд:
– 300 грамів почищених мандаринок;
– 30 грамів цукру;
– 2 яєчних жовтки;
– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;
вершковий крем:
– 400 грамів вершкового сиру;
– 40 грамів цукрової пудри;
– 140 мілілітрів вершків 33%.
Готуємо десерт, який всіх вражає: відео
Приготування:
- Білки збийте з сіллю та лимонною кислотою до піни, поступово всипте цукор і збийте до стійких піків. Обережно вмішайте крохмаль.
- Викладіть на деко з пергаментом рівним шаром і підсушіть при 160 градусах близько 25 хвилин.
- Готову меренгу переверніть на новий пергамент і повністю охолодіть.
- Мандарини подрібніть блендером, змішайте з цукром, жовтками та крохмалем. Проваріть до загущення, перетріть через сито й остудіть.
- Крем-сир, вершки та пудру збийте до густоти.
- На меренгу нанесіть курд, дайте постояти кілька хвилин, зверху розподіліть крем. Розріжте корж на частини й сформуйте рулет.
- Охолодіть у холодильнику кілька годин або залиште на ніч.
Як збивати білки на меренгу?
Вкрай важливо, щоб меренга не опала в духовці. Саме тому посуд повинен бути не лише дуже чистим, а й охолодженим, радить Smakosze.
Білки повинні бути кімнатної температури, а цукор варто додавати лише тоді, коли утворилася піна. Починайте з малої швидкості та підвищуйте її поступово, щоб досягнути стійкості білків.
Що смачненького приготувати?
Сінабон у мікрохвильовці – це лише 5 хвилин до тотального задоволення.
А ще вам сподобається лінивий рулет, який можна готувати хоч кожного дня.