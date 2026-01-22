Меренга та мандарин – це поєднання, яке ви точно оціните на всі сто. Трішки старання і терпіння потрібно для того, щоб на вашому столі опинився десерт найвищого класу, розповідає TikTok yummy.lera.

Читайте також Те саме тріскаюче печиво на мільйони переглядів: рецепт покоління

Як приготувати меренговий рулет з мандаринами?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

меренга:

– 200 грамів яєчних білків;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 1/3 чайної ложки лимонної кислоти;

– 300 грамів цукру;

– 60 грамів кукурудзяного крохмалю;

мандариновий курд:

– 300 грамів почищених мандаринок;

– 30 грамів цукру;

– 2 яєчних жовтки;

– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;

вершковий крем:

– 400 грамів вершкового сиру;

– 40 грамів цукрової пудри;

– 140 мілілітрів вершків 33%.

Готуємо десерт, який всіх вражає: відео

#україна #смачно #рецепт #рек ♬ Jingle Bells Swing - Peaceful Reveries @yummy.lera 90% людей готують класичний Меренговий рулет, але я вхожу у 10%, котрі люблять експериментувати ⠀ Так зʼявився Вертикальний мандариновий меренговий торт «Колода»! Повітряна меренга… ніжний вершковий крем… мандариновий курд… якщо ви досі не знайшли той самий ідеальний десерт до святкового столу – то це саме він ⠀ ІНГРЕДІЄНТИ: Для меренги: 200 г яєчних білків (6 крупних яєць) 1/3 ч.л. солі 1/3 ч.л. лимонної кислоти 300 г цукру 60 г кукурудзяного крохмалю ⠀ Для мандаринового курду: 300 г очищених мандарин 30 г цукру 2 яєчних жовтка 20 г кукурудзяного крохмалю ⠀ Для вершкового крему: 400 г вершкового сиру 40 г цукрової пудри 140 мл вершків 33% ⠀ ГОТУЄМО: Меренгу: До білків додаємо сіль, лимонну кислоту та збиваємо до білої піни. Продовжуючи збивати, поступово додаємо цукор і збиваємо до піків (щоб при перевертанні миски білки не випадали). Просіюємо крохмаль і перемішуємо на найнижчих обертах міксера або лопаткою до однорідності. Кладемо меренгу рівним шаром на деко (у мене 30*40 см) з пергаментом, за бажанням робимо візерунок, та сушимо при 160 гр 25 хв (режим верх + низ, без конвекції). Дістаємо, зверху накриваємо новим пергаментом та перевертаємо. Знімаємо пергамент, на якому випікався рулет, і даємо охолонути. ⠀ Мандариновий курд: Очищені мандарини пробиваємо блендером, додаємо цукор, жовтки, крохмаль та перемішуємо. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і варимо до загущення. Знімаємо з вогню, перетираємо через сито і даємо охолонути. ⠀ Вершковий крем: Крем-сир, вершки та пудру збиваємо до загущення. ⠀ Збираємо рулет: На меренгу рівним шаром кладемо мандариновий курд і даємо постояти 10 хв. Зверху покриваємо шаром крему та розрізаємо корж на 3 частини. Формуємо торт у вигляді колоди, як я показую на відео. Прибираємо у холодильник на декілька годин або на ніч. Прикрашаємо, подаємо та насолоджуємося! Смачного ⠀ #українськийтікток

Приготування:

Білки збийте з сіллю та лимонною кислотою до піни, поступово всипте цукор і збийте до стійких піків. Обережно вмішайте крохмаль. Викладіть на деко з пергаментом рівним шаром і підсушіть при 160 градусах близько 25 хвилин. Готову меренгу переверніть на новий пергамент і повністю охолодіть. Мандарини подрібніть блендером, змішайте з цукром, жовтками та крохмалем. Проваріть до загущення, перетріть через сито й остудіть. Крем-сир, вершки та пудру збийте до густоти. На меренгу нанесіть курд, дайте постояти кілька хвилин, зверху розподіліть крем. Розріжте корж на частини й сформуйте рулет. Охолодіть у холодильнику кілька годин або залиште на ніч.

Як збивати білки на меренгу?

Вкрай важливо, щоб меренга не опала в духовці. Саме тому посуд повинен бути не лише дуже чистим, а й охолодженим, радить Smakosze.

Білки повинні бути кімнатної температури, а цукор варто додавати лише тоді, коли утворилася піна. Починайте з малої швидкості та підвищуйте її поступово, щоб досягнути стійкості білків.

Що смачненького приготувати?