Парадигма довгого стояння біля плити, коли захотілося солоденького – це вже минуле. Сучасним господиням потрібен швидкий результат за мінімум зусиль – саме це пропонує Cookpad.
Як швидко приготувати рулет до чаю?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка борошна;
– пакетик ванільного цукру;
начинка:
– 100 грамів м’якого вершкового масла;
– 150 грамів вареного згущеного молока;
– за бажанням можна додати горіхи або сухофрукти.
Смачно, просто й дешево / Фото "Смачні рецепти"
Приготування:
- Збийте яйця з цукром до світлої пишної маси.
- Додайте ванільний цукор і поступово вмішайте борошно.
- Окремо збийте м’яке вершкове масло зі згущеним молоком до однорідного крему.
- Вилийте тісто на деко, застелене змащеним пергаментом, розрівняйте й випікайте 10 – 15 хвилин до готовності (корж має бути пружним).
- Дістаньте бісквіт разом із пергаментом, дайте трохи охолонути, перекладіть на чистий папір або рушник, зніміть пергамент і обережно скрутіть у рулет.
- Повністю остудіть.
- Розгорніть корж, рівномірно змастіть кремом, знову скрутіть і залиште на деякий час, щоб рулет просочився.
Як правильно збивати яйця на бісквіт?
Збивання яєць – 90% успіху бісквіта. Цьому процесу рідко приділяють достатньо уваги, і через це отримують не такий чудовий результат, нагадує Beszamel.
Яйця повинні бути кімнатної температури. А ще можна окремо збивати білки та жовтки з цукром – так результат вийде ще більш повітряним.
