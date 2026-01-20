Лінива лазанья – це той випадок, коли можна зекономити багато зусиль, абсолютно не жертвуючи смаком. 24 Канал пропонує скористатися рецептом з TikTok ptashka.oly та відчути колоритний смак Італії.
Як приготувати ліниву лазанью?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів яловичого фаршу;
– 1 невелика цибуля;
– 1 невелика морква;
– 100 грамів томатного соусу;
– 300 мілілітрів води;
– 100 мілілітрів вершків;
– 200 грамів сиру;
– 2 гілочки свіжого базиліку;
– 1 зубчик часнику;
– сіль, перець та прованські трави до смаку.
Готуємо лазанью без зайвих зусиль: відео
Приготування:
- Викладіть у чашу аерогриля або форму для запікання обсмажену моркву з цибулею.
- Додайте фарш, подрібнений часник, томатний соус, воду та спеції.
- Добре перемішайте масу, ретельно розбиваючи грудочки фаршу.
- Викладіть пасту: можете взяти листи лазаньї, поламати їх і встановити вертикально, щоб вони заповнили форму по висоті, або використати коротку пасту. Слідкуйте, щоб паста була повністю покрита соусом.
- Полийте все вершками та поставте в духовку або аерогриль на 40 хвилин при 200 градусах.
- Дістаньте страву, посипте подрібненим базиліком і щедро присипте тертим сиром.
- Поверніть назад в аерогриль ще на 7 хвилин при 200 градусів, поки сир розплавиться і підрум’яниться.
Як вибрати якісний яловичий фарш?
Головний показник – колір. Він повинен бути яскраво-червоним або насичено-пурпурним, підказує портал Pysznosci.
Якщо ви купили фарш в упаковці і він зверху червоний, а всередині буруватого відтінку – нічого страшного. Це цілком нормальна реакція на відсутність кисню, тому питань до якості мʼяса немає.
