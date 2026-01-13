Суп з пельменями – це той випадок, коли навіть діти вимагатимуть добавки, хоч їх важко назвати фанатами "перших" страв. Він не додасть клопоту, зігріє у мороз та принесе у будні щось новеньке, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

До теми Суп, як у садочку, з пшона та курки: чому його доїдають до кінця

Як приготувати суп з пельменями?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 картоплини;
– 400 грамів пельменів;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 50 мілілітрів соняшникової олії;
– 50 грамів вершкового масла;
– сіль та перець до смаку.

Суп з пельменями

З пельменями навіть суп смакує краще / Фото "Готувати просто"

Приготування:

  1. Очистьте картоплю, помийте її та наріжте середніми кубиками. Моркву очистьте й натріть на грубій тертці.
  2. Цибулю очистьте та дрібно наріжте.
  3. Налийте в каструлю холодну воду, злегка підсоліть, всипте картоплю й поставте на середній вогонь.
  4. Доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть приблизно 10 хвилин.
  5. Розігрійте олію на сковороді, викладіть цибулю й обсмажуйте на помірному вогні 2 – 3 хвилини, помішуючи.
  6. Додайте моркву та смажте ще близько 5 хвилин, орієнтуючись на м’якість овочів.
  7. До каструлі з картоплею додайте заморожені пельмені, перемішайте, доведіть до кипіння й варіть на помірному вогні, поки пельмені не спливуть — приблизно 5 хвилин.
  8. Викладіть у каструлю засмажку, посоліть та поперчіть, покладіть шматочок вершкового масла та дайте супу ще раз закипіти.
  9. Наприкінці всипте подрібнену зелену цибулю й кріп, зніміть з вогню та дайте супу трохи настоятися.

Як вибрати готові пельмені?

Звертайте на пельмені категорії А. Такі продукти свідчать про те, що частка мʼяса складає від 80%, інформує Beszamel.

А ще звертайте увагу на склад: інгредієнти повинні бути вказані в порядковості до маси. Купуйте пельмені, в яких на першому місці мʼясо, а не борошно.

Що смачненького приготувати?