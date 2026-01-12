Такі страви просто чудові – готуються без складнощів, зате залишають по собі чіткий спогад, повідомляє 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis. Цей суп завжди доїдали до кінця – навіть якщо перші страви не були фаворитами уподобань.

Цікаво Піца на сковороді за 5 хвилин: найкращий сніданок для вихідного дня

Як приготувати суп з курки та пшона?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячих крилець;

– 1/3 склянки пшона;

– 1 головка броколі;

– 200 грамів овочів, нарізаних смужками (морква, корінь петрушки, селера, цибуля-порей);

– 1 столова ложка подрібненого кропу;

– 2 – 3 чайні ложки приправи для супу;

– 2 лаврові листки;

– 4 зерна запашного перцю;

– сіль та перець до смаку.

Улюблений суп дитинства / Фото Unsplash

Приготування:

Курячі крильця ретельно промийте, перекладіть у каструлю, залийте 6,5 склянками холодної води та доведіть до кипіння, знімаючи піну, що утворюється. Додайте приправу, лавровий лист і запашний перець, накрийте кришкою та варіть на слабкому вогні приблизно 1 годину. Після цього крильця вийміть із бульйону, за бажанням м’ясо можна подрібнити, очистивши від шкіри й кісток, і повернути в суп наприкінці варіння. Поки готується бульйон, пшоно кілька разів промийте в холодній воді та добре відцідіть у ситі. Броколі помийте, зріжте грубе стебло, суцвіття розберіть на дрібні частини, а ніжні зелені стебла наріжте шматочками. Якщо використовуєте свіжі овочі, очистіть їх, промийте та наріжте тонкою соломкою. У киплячий бульйон викладіть підготовлені овочі, дайте знову закипіти, всипте пшоно та перемішайте. Варіть 7 – 8 хвилин, після чого додайте броколі й готуйте ще 8 – 10 хвилин до м’якості. Наприкінці приправте суп сіллю й чорним перцем до смаку, посипте подрібненим кропом і зніміть з вогню.

Як вибрати броколі?

Свіжу броколі легко впізнати на око. Головка має бути насичено-зеленою, без жовтих вкраплень і темних плям, пише РБК-Україна.

Бутони – дрібні, щільно притиснуті один до одного, не кришаться й не розсипаються в руках. Стебло обирайте тверде, пружне, без м’якості. Запах у хорошої броколі свіжий, трав’янистий – жодної кислинки чи натяку на гниль. Не варто брати м’які або розхитані качани – вони подарують не найкращий результат для ваших страв.

Які ще страви варто пригадати?