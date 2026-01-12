Такі страви просто чудові – готуються без складнощів, зате залишають по собі чіткий спогад, повідомляє 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis. Цей суп завжди доїдали до кінця – навіть якщо перші страви не були фаворитами уподобань.
Цікаво Піца на сковороді за 5 хвилин: найкращий сніданок для вихідного дня
Як приготувати суп з курки та пшона?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів курячих крилець;
– 1/3 склянки пшона;
– 1 головка броколі;
– 200 грамів овочів, нарізаних смужками (морква, корінь петрушки, селера, цибуля-порей);
– 1 столова ложка подрібненого кропу;
– 2 – 3 чайні ложки приправи для супу;
– 2 лаврові листки;
– 4 зерна запашного перцю;
– сіль та перець до смаку.
Улюблений суп дитинства / Фото Unsplash
Приготування:
- Курячі крильця ретельно промийте, перекладіть у каструлю, залийте 6,5 склянками холодної води та доведіть до кипіння, знімаючи піну, що утворюється.
- Додайте приправу, лавровий лист і запашний перець, накрийте кришкою та варіть на слабкому вогні приблизно 1 годину.
- Після цього крильця вийміть із бульйону, за бажанням м’ясо можна подрібнити, очистивши від шкіри й кісток, і повернути в суп наприкінці варіння.
- Поки готується бульйон, пшоно кілька разів промийте в холодній воді та добре відцідіть у ситі.
- Броколі помийте, зріжте грубе стебло, суцвіття розберіть на дрібні частини, а ніжні зелені стебла наріжте шматочками. Якщо використовуєте свіжі овочі, очистіть їх, промийте та наріжте тонкою соломкою.
- У киплячий бульйон викладіть підготовлені овочі, дайте знову закипіти, всипте пшоно та перемішайте.
- Варіть 7 – 8 хвилин, після чого додайте броколі й готуйте ще 8 – 10 хвилин до м’якості.
- Наприкінці приправте суп сіллю й чорним перцем до смаку, посипте подрібненим кропом і зніміть з вогню.
Як вибрати броколі?
Свіжу броколі легко впізнати на око. Головка має бути насичено-зеленою, без жовтих вкраплень і темних плям, пише РБК-Україна.
Бутони – дрібні, щільно притиснуті один до одного, не кришаться й не розсипаються в руках. Стебло обирайте тверде, пружне, без м’якості. Запах у хорошої броколі свіжий, трав’янистий – жодної кислинки чи натяку на гниль. Не варто брати м’які або розхитані качани – вони подарують не найкращий результат для ваших страв.
Які ще страви варто пригадати?
Коли закортить швидко перекусити – варто нагадати собі смак "сільської" намазки.
А ще вам точно стане у пригоді швидкий сніданок з лаваша – для повного щастя треба лише кілька хвилин.