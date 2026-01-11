Піца – це страва, яку всі люблять, і не завжди потрібно довго займатися її приготуванням. 24 Канал пропонує спростити собі життя та приготувати її на сковороді за рецептом з TikTok nisenitnitsia.

Як швидко приготувати піцу на сковороді?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
тісто:
– 2 яйця;
– 3 столові ложки майонезу;
– 3 толові ложки сметани;
– 6 столових ложок борошна;
– сіль;
начинка:
– кетчуп;
– італійські трави;
– мʼясо або ковбаса;
– помідор;
– тертий сир.

Готуємо піцу за лічені хвилини: відео

Приготування:

  1. Зʼєднуємо всі інгредієнти для тіста, добре перемішуємо та переливаємо на змащену олією та розігріту пательню.
  2. Намазуємо корж кетчупом, посипаємо травами, викладаємо мʼясо, нарізаний помідор, посипаємо сиром та готуємо під кришкою 8 хвилин.

Як зекономити ще більше часу?

Якщо маєте жаростійку пательню – піцу можна приготувати в духовці. Тоді кришкою її можна не накривати, радить

Виставте температуру 200 градусів та запікайте 5 хвилин. Як тільки тісто добре підрумʼяниться – піцу можна виймати.

