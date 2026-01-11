Піца – це страва, яку всі люблять, і не завжди потрібно довго займатися її приготуванням. 24 Канал пропонує спростити собі життя та приготувати її на сковороді за рецептом з TikTok nisenitnitsia.

Як швидко приготувати піцу на сковороді?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 2 яйця;

– 3 столові ложки майонезу;

– 3 толові ложки сметани;

– 6 столових ложок борошна;

– сіль;

начинка:

– кетчуп;

– італійські трави;

– мʼясо або ковбаса;

– помідор;

– тертий сир.

Приготування:

Зʼєднуємо всі інгредієнти для тіста, добре перемішуємо та переливаємо на змащену олією та розігріту пательню. Намазуємо корж кетчупом, посипаємо травами, викладаємо мʼясо, нарізаний помідор, посипаємо сиром та готуємо під кришкою 8 хвилин.

Як зекономити ще більше часу?

Якщо маєте жаростійку пательню – піцу можна приготувати в духовці. Тоді кришкою її можна не накривати, радить

Виставте температуру 200 градусів та запікайте 5 хвилин. Як тільки тісто добре підрумʼяниться – піцу можна виймати.

