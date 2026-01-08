Коли часу обмаль, та ще й світла немає – гратися з випіканням зовсім не хочеться. Але це не означає, що доведеться відмовляти собі у солоденькому – 24 Канал пропонує скористатися рецептом від порталу "Господинька".

Як приготувати торт без випікання?

  • Час: 10 хвилин + застигання
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 700 мілілітрів сметани;
– 4 столові ложки цукру;
– 700 грамів пряників;
шоколадна глазур:
– 25 мілілітрів молока;
– 25 грамів вершкового масла;
– 50 грамів чорного шоколаду.

Торт без випікання

Легко і дуже смачно / Фото "Господинька"

Приготування:

  1. Сметану збиваємо з цукром, щоб маса стала гладенькою.
  2. Пряники нарізаємо шматками та акуратно перемішуємо.
  3. Викладаємо масу в глибоку форму та розрівнюємо.
  4. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на ніч в холодильнику.
  5. Топимо шоколад з маслом та молоком та прикрашаємо торт.

Як правильно збивати сметану?

Для десертів обирайте жирний продукт. Можна процідити її через марлю у холодильнику на кілька годин, радить Beszamel.

Сметана, посуд та навіть вінчики міксера повинні бути добре охолодженими. Тоді крем вийде густим, ніжним та повітряним.

