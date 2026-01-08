Коли часу обмаль, та ще й світла немає – гратися з випіканням зовсім не хочеться. Але це не означає, що доведеться відмовляти собі у солоденькому – 24 Канал пропонує скористатися рецептом від порталу "Господинька".
Як приготувати торт без випікання?
- Час: 10 хвилин + застигання
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 мілілітрів сметани;
– 4 столові ложки цукру;
– 700 грамів пряників;
шоколадна глазур:
– 25 мілілітрів молока;
– 25 грамів вершкового масла;
– 50 грамів чорного шоколаду.
Легко і дуже смачно / Фото "Господинька"
Приготування:
- Сметану збиваємо з цукром, щоб маса стала гладенькою.
- Пряники нарізаємо шматками та акуратно перемішуємо.
- Викладаємо масу в глибоку форму та розрівнюємо.
- Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на ніч в холодильнику.
- Топимо шоколад з маслом та молоком та прикрашаємо торт.
Як правильно збивати сметану?
Для десертів обирайте жирний продукт. Можна процідити її через марлю у холодильнику на кілька годин, радить Beszamel.
Сметана, посуд та навіть вінчики міксера повинні бути добре охолодженими. Тоді крем вийде густим, ніжним та повітряним.
