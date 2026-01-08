Коли часу обмаль, та ще й світла немає – гратися з випіканням зовсім не хочеться. Але це не означає, що доведеться відмовляти собі у солоденькому – 24 Канал пропонує скористатися рецептом від порталу "Господинька".

Як приготувати торт без випікання?

Час : 10 хвилин + застигання

: 10 хвилин + застигання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 мілілітрів сметани;

– 4 столові ложки цукру;

– 700 грамів пряників;

шоколадна глазур:

– 25 мілілітрів молока;

– 25 грамів вершкового масла;

– 50 грамів чорного шоколаду.

Легко і дуже смачно / Фото "Господинька"

Приготування:

Сметану збиваємо з цукром, щоб маса стала гладенькою. Пряники нарізаємо шматками та акуратно перемішуємо. Викладаємо масу в глибоку форму та розрівнюємо. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на ніч в холодильнику. Топимо шоколад з маслом та молоком та прикрашаємо торт.

Як правильно збивати сметану?

Для десертів обирайте жирний продукт. Можна процідити її через марлю у холодильнику на кілька годин, радить Beszamel.

Сметана, посуд та навіть вінчики міксера повинні бути добре охолодженими. Тоді крем вийде густим, ніжним та повітряним.

