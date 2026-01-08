Когда времени в обрез, да еще и света нет – играться с выпеканием совсем не хочется. Но это не значит, что придется отказывать себе в сладеньком – 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом от портала "Господинька".
Как приготовить торт без выпекания?
- Время: 10 минут + застывание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 миллилитров сметаны;
– 4 столовые ложки сахара;
– 700 граммов пряников;
шоколадная глазурь:
– 25 миллилитров молока;
– 25 граммов сливочного масла;
– 50 граммов черного шоколада.
Приготовление:
- Сметану взбиваем с сахаром, чтобы масса стала гладкой.
- Пряники нарезаем кусками и аккуратно перемешиваем.
- Выкладываем массу в глубокую форму и разравниваем.
- Накрываем пищевой пленкой и оставляем на ночь в холодильнике.
- Топим шоколад с маслом и молоком и украшаем торт.
Как правильно взбивать сметану?
Для десертов выбирайте жирный продукт. Можно процедить ее через марлю в холодильнике на несколько часов, советует Beszamel.
Сметана, посуда и даже венчики миксера должны быть хорошо охлажденными. Тогда крем получится густым, нежным и воздушным.
