Яркий вкус рыба может получить благодаря соусу из сливочного масла, каперсов и лимона, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC. Повара советуют сочетать рыбу с картофельным пюре, чтобы получить невероятно вкусный ужин.

Как приготовить хек?

Ингредиенты:

1 филе хека без костей и кожи

1 столовая ложка пшеничной муки

2 чайные ложки оливкового масла

25 граммов сливочного масла

2 чайные ложки каперсов

Сок половины лимона

Соль и перец

Для подачи

Картофельное пюре

Способ приготовления:

Сначала заранее приготовьте картофельное пюре и храните его теплым, пока будет жариться рыба.

Далее промокните филе хека бумажным полотенцем, посолите с обеих сторон и оставьте на 10 минут. Тогда дальше вытрите филе насухо и обваляйте в муке, приправленной солью и перцем.



Хек удастся вкусно приготовить всем / Фото Pexels

Сковороду нужно разогреть на средне-сильном огне и добавить оливковое масло. Рыбу выложите на сковородку и прижмите лопаткой на 30 секунд, чтобы филе не деформировалось. Пожарьте 2 минуты, пока не образуется корочка.

Далее переверните филе, добавьте сливочное масло и каперсы и уменьшите огонь до среднего. Наклоните сковороду и несколько раз полейте рыбу ароматным маслом и готовьте еще 3 минуты.

После этого переложите хек на теплую тарелку с картофельным пюре, а сковороду верните на сильный огонь, добавьте лимонный сок и дайте соусу покипеть 30 секунд. Рыбу и пюре полейте соусом перед подачей.

Чтобы хек не разваливался, нужно правильно его разморозить: сначала в холодильнике, затем при комнатной температуре, пишет Cookpad. Для приготовления хека нужны простые ингредиенты: соль, лимонный сок, горчица с медом и корицей, кунжут, мука для панировки, и масло для жарки.

