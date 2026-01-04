Намазка из крабовых палочек точно заслуживает всегда быть в вашем холодильнике. На ее приготовление надо так мало времени, а она пригодится в любой момент, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Кстати Соленый "Наполеон" с тунцом: он становится популярнее оригинального торта

Как приготовить вкусную намазку из крабовых палочек?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– 1 морковь;

– 1 плавленый сырок;

– 1 зубчик чеснока;

– несколько веточек петрушки или укропа;

– 1 столовая ложка майонеза;

– соль и перец по вкусу.

Легко и очень вкусно / Скриншот из видео "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Крабовые палочки, плавленый сыр, очищенную морковь и чеснок натрите на мелкой терке. Добавьте мелко нарезанную петрушку и майонез, посолите и поперчите, тщательно перемешайте до однородной массы. Готовую бутербродную пасту намажьте на подсушенный хлеб и украсьте свежей зеленью.

Как покупать крабовые палочки?

Лучше покупать крабовые палочки в герметичной упаковке. Обращайте внимание на цвет – от пожелтевшего продукта лучше отказаться, советует Beszamel.

Также посмотрите на состав – сурими должно быть основным ингредиентом. Если перечень добавок очень большой, то выбирайте другой бренд.

Какие рецепты пригодятся?