Намазка з крабових паличок точно заслуговує завжди бути у вашому холодильнику. На її приготування треба так мало часу, а вона стане у пригоді у будь-який момент, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Як приготувати смачну намазку з крабових паличок?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 1 морква;

– 1 плавлений сирок;

– 1 зубчик часнику;

– кілька гілочок петрушки або кропу;

– 1 столова ложка майонезу;

– сіль та перець до смаку.

Легко і дуже смачно / Скриншот з відео "Смачні рецепти"

Приготування:

Крабові палички, плавлений сир, очищену моркву та часник натріть на дрібній тертці. Додайте дрібно нарізану петрушку й майонез, посоліть і поперчіть, ретельно перемішайте до однорідної маси. Готову бутербродну пасту намастіть на підсушений хліб і прикрасьте свіжою зеленню.

Як купувати крабові палички?

Краще купувати крабові палички у герметичному пакуванні. Звертайте увагу на колір – від пожовтілого продукту краще відмовитися, радить Beszamel.

Також подивіться на склад – сурімі має бути основним інгредієнтом. Якщо перелік додатків дуже великий, то обирайте інший бренд.

