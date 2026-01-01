Якщо закортіло солоденького з мандаринами – цей рецепт стане вашим явним фаворитом. Це той випадок, коли майже без зусиль можна отримати велику порцію насолоди, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok top_havchik_cooking.
Як приготувати мандариновий торт?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 10 штук савоярді;
– 250 грамів маскарпоне;
– 2 – 3 столові ложки згущеного молока;
– 3 + 1 мандарин;
– розмарин до смаку.
Готуємо неймовірний десерт з мандаринами: відео
Приготування:
- Вичавіть сік із 3 мандаринів, за бажанням подрібніть м’якоть блендером і процідіть через сито.
- Маскарпоне змішайте зі згущеним молоком до однорідного ніжного крему.
- Савоярді швидко занурюйте в мандариновий сік і викладайте шаром у форму, зверху покривайте кремом.
- Повторіть шари печива та крему.
- Прикрасьте десерт дольками мандарина й гілочкою розмарину. Поставте в холодильник щонайменше на 2 години, щоб торт добре стабілізувався.
Як вибрати солодкий мандарин?
Найперше потрібно звертати увагу не на колір фрукта, а на його вагу. Саме вона стане підказкою щодо його смаку, звертає увагу Kuchnia.
Чим важчий мандарин – тим більше в ньому соку. Такі плоди стануть ідеальним доповненням для ваших десертів.
