Якщо закортіло солоденького з мандаринами – цей рецепт стане вашим явним фаворитом. Це той випадок, коли майже без зусиль можна отримати велику порцію насолоди, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok top_havchik_cooking.

Читайте також Вже викидати чи ще постоять до завтра: скільки часу зберігаються новорічні салати

Як приготувати мандариновий торт?

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 10 штук савоярді;
– 250 грамів маскарпоне;
– 2 – 3 столові ложки згущеного молока;
– 3 + 1 мандарин;
– розмарин до смаку.

Готуємо неймовірний десерт з мандаринами: відео

Приготування:

  1. Вичавіть сік із 3 мандаринів, за бажанням подрібніть м’якоть блендером і процідіть через сито.
  2. Маскарпоне змішайте зі згущеним молоком до однорідного ніжного крему.
  3. Савоярді швидко занурюйте в мандариновий сік і викладайте шаром у форму, зверху покривайте кремом.
  4. Повторіть шари печива та крему.
  5. Прикрасьте десерт дольками мандарина й гілочкою розмарину. Поставте в холодильник щонайменше на 2 години, щоб торт добре стабілізувався.

Як вибрати солодкий мандарин?

Найперше потрібно звертати увагу не на колір фрукта, а на його вагу. Саме вона стане підказкою щодо його смаку, звертає увагу Kuchnia.

Чим важчий мандарин – тим більше в ньому соку. Такі плоди стануть ідеальним доповненням для ваших десертів.

Що ще приготувати?

  • Спробуйте оригінальний салат "Мандаринка", який збирає усі компліменти.

  • А ще вам точно сподобається смачна закуска, для приготування якої потрібно просто натерти ковбасу і зробити ще кілька простих маніпуляцій.