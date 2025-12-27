Цей турецький десерт може стати порятунком у найважчий момент святкових приготувань. Навіть якщо немає світла і залишилося обмаль часу, ви ще зможете подати до столу вишуканий смаколик, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як швидко приготувати десерт без духовки?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 – 2 склянки кокосової стружки;

– 1 літр молока;

– 150 грамів цукру;

– 110 грамів борошна;

– 60 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

вишневий соус:

– 500 мілілітрів вишневого соку (можна взяти інший);

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 2 столові ложки борошна;

– 75 грамів цукру.

Мінімум зусиль та максимум задоволення / Скриншот з відео "Смачні рецепти"

Приготування:

Кокосову стружку висипаємо на деко і розрівнюємо. В каструлі змішуємо молоко, цукор та борошно. Варимо до загустіння, потім знімаємо з вогню та одразу додаємо масло з ванільним цукром. Виливаємо крем на стружку, розрівнюємо та ставимо у холодильник до охолодження маси. Далі просто залишається змішати всі інгредієнти для крему та варити до загустіння маси. Потім вливаємо крем на кокосову стружку, вирізаємо прямокутники та загортаємо їх у рулетики.

Як не зіпсувати крем?

Готуйте крем на повільному вогні. Важливо не доводити його до кипіння, наголошує портал Kuchnia.

Масло потрібно вмішувати в крем плавними рухами, щоб крем набув ніжної консистенції. Таким чином ваш десерт буде не лише смачним, а й повітряним.

