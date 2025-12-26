Спеції працюють, але не завжди дають "глибину", а фарш залишається просто м’ясом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie. Один простий інгредієнт здатен змінити усе!

Як приготувати смачні фрикадельки?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів фаршу зі свинини або суміші свинини та яловичини;

– 1 середня цибулина;

– 1 яйце;

– 50 грамів панірувальних сухарів;

– 30 грамів діжонської гірчиці;

– рослинна олія для смаження;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– солодка паприка або свіжі трави до смаку.

Соковиті котлетки – чудова сімейна трапеза / Фото Pixabay

Приготування:

Цибулю дрібно наріжте, перекладіть на сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте до прозорості, після чого зніміть з вогню й дайте охолонути. Фарш викладіть у велику миску, додайте яйце, 30 грамів панірувальних сухарів, охолоджену цибулю та діжонську гірчицю. Приправте сіллю, чорним перцем і за бажанням додайте дрібку солодкої паприки або подрібнені свіжі трави. Усі інгредієнти обережно перемішайте, не вимішуючи занадто довго, щоб маса залишалася ніжною й повітряною. Сформуйте котлети бажаного розміру та товщини, після чого обваляйте кожну в решті панірувальних сухарів. Сковороду добре розігрійте на середньому вогні з невеликою кількістю олії та викладіть котлети. Смажте їх по 4 – 5 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки й соковитої серединки. Готові котлети перекладіть на тарілку, накрийте фольгою або дайте постояти кілька хвилин перед подачею, щоб м’ясний сік рівномірно розподілився.

Який вплив має гірчиця на котлети?

Вона надає м’ясу більш вираженого смаку, пише Іnteria. Тако вона також діє як натуральний розпушувач – зменшує надмірне злипання білка.

Таким чином фрикадельки виходять щільним за текстурою та соковитими після смаження. Саме такий результат задовольняє усіх господинь.

