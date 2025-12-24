Торт "Пломбір" – це порція ніжної насолоди, яка сподобається навіть вибагливим поціновувачам солодкого. І головне – для його приготування навіть не потрібно вмикати духовку, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok innakluchnik31.

Як приготувати торт "Пломбір" без випічки?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

Тісто:

– 250 грамів борошна;

– 80 грамів цукру;

– 150 грамів вершкового масла;

– ванільний цукор до смаку.

Крем:

– 2 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 50 грамів вершкового масла;

– 500 грамів сметани;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– ванільний цукор до смаку.

Готуємо ніжний торт без випікання: відео

Приготування:

Змішайте борошно з цукром і ваніліном, додайте масло та замісіть м’яке тісто. Кукурудзяний крохмаль злегка підсмажте на сухій сковороді до золотистого відтінку — це додасть крему приємного смаку й аромату. Яйця збийте з цукром і ваніліном, введіть масло та сметану, добре перемішайте вінчиком. Додайте підсмажений крохмаль, поставте масу на водяну баню й варіть, постійно помішуючи, до загустіння. У формі діаметром 18 сантиметрів викладайте десерт шарами, чергуючи тісто та крем. За бажанням додайте в тісто ложку какао або кокосову стружку. Готовий торт поставте в холодильник на ніч, щоб він добре просочився й став ніжним.

Яку сметану брати для десерту?

Обирайте сметану з високим відсотком жирності. Так крем буде повітряним та ніжним, радить Moje gotowanie.

Також варто добре охолодити її перед приготуванням десерту. Так ви гарантовано отримаєте найкращий результат.

