Торт "Пломбір" – це порція ніжної насолоди, яка сподобається навіть вибагливим поціновувачам солодкого. І головне – для його приготування навіть не потрібно вмикати духовку, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok innakluchnik31.
До теми Все одним коржем і в духовку: як приготувати пляцок "Баунті", коли немає часу
Як приготувати торт "Пломбір" без випічки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
Тісто:
– 250 грамів борошна;
– 80 грамів цукру;
– 150 грамів вершкового масла;
– ванільний цукор до смаку.
Крем:
– 2 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 50 грамів вершкового масла;
– 500 грамів сметани;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– ванільний цукор до смаку.
Готуємо ніжний торт без випікання: відео
Приготування:
- Змішайте борошно з цукром і ваніліном, додайте масло та замісіть м’яке тісто.
- Кукурудзяний крохмаль злегка підсмажте на сухій сковороді до золотистого відтінку — це додасть крему приємного смаку й аромату.
- Яйця збийте з цукром і ваніліном, введіть масло та сметану, добре перемішайте вінчиком. Додайте підсмажений крохмаль, поставте масу на водяну баню й варіть, постійно помішуючи, до загустіння.
- У формі діаметром 18 сантиметрів викладайте десерт шарами, чергуючи тісто та крем. За бажанням додайте в тісто ложку какао або кокосову стружку.
- Готовий торт поставте в холодильник на ніч, щоб він добре просочився й став ніжним.
Яку сметану брати для десерту?
Обирайте сметану з високим відсотком жирності. Так крем буде повітряним та ніжним, радить Moje gotowanie.
Також варто добре охолодити її перед приготуванням десерту. Так ви гарантовано отримаєте найкращий результат.
Що ще приготувати?
"Польський" пляцок – це порція насолоди, яку треба спробувати кожному.
А ще усім смакуватиме смажена риба, але треба попіклуватися про золоту скоринку.