Причина майже завжди одна – порушена техніка смаження, повідомляє 24 Канал з посиланням на Onet. Якщо знати цікаві лайфхаки, риба стабільно виходить із хрусткою скоринкою та соковитою серединою.

Цікаво Більше не будете смажити рибу на Святвечір: унікальне запікання без панірування і зайвих спецій

Як посмажити рибу?

Перед смаження слід обов'язково "промокнути" рибу паперовим рушником або серветками. Волога – головний ворог скоринки. Такий продукт буде прилипати до пательні і заважає підрум’яненню.

Апетитно і яскраво / Фото unsplash

Сковорода, на якій смажиться риба, має бути добре та рівномірно розігріта. Не варто ставити пательню одразу на "великий" газ. Температуру варто піднімати поступово. Олія повинна прогрітися, але не диміти. Якщо покласти рибу раніше – вона почне липнути й рватися.

Також не варто поспішати перевертати рибу. Їй потрібен час, щоб "схопитися". Коли скоринка сформувалася, шматок сам легко відходить від сковороди. Якщо доводиться підчіплювати – значить, ще рано. На пательні не варто розміщувати багато риби. Коли шматки лежать надто щільно, температура падає. Риба починає пускати сік, а замість скоринки, вона починає тушкуватися.

Як довго можна зберігати рибу?

Готову смажену рибу можна тримати в холодильнику до 24 – 36 годин, пише Moje gotowanie. Також слід пам'ятати, що повторний розігрів майже завжди забирає хрумкість.

Тримати рибу потрібно в контейнері окремо від інших продуктів, адже вона легко вбирає сторонні запахи.

Що смачненького приготувати?