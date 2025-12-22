Господиням потрібно попіклуватися про гостей і не падати з ніш після довгих приготувань. З рецептом скумбрії це не лише можливо – ви отримаєте дивовижний результат, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм tetiana_tsavaliuk.

Як смачно запекти скумбрію на свято?

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– філе скумбрії;

– картопля;

– цибуля;

– томати чері;

– лимон;

– рослинна олія;

– сіль;

– спеції до риби.

Приготування:

Філе скумбрії ретельно підготуйте, за потреби зніміть залишки кісток, промийте й обсушіть паперовими рушниками, після чого зробіть на спинці неглибокі надрізи, щоб риба краще просочилася спеціями. Посоліть філе, рівномірно натріть спеціями для риби та відкладіть на кілька хвилин. Картоплю почистіть, помийте й наріжте кружальцями або часточками, цибулю почистьте та наріжте півкільцями, томати чері помийте й за бажанням розріжте навпіл. Підготовлені овочі викладіть рівним шаром на деко, злегка збризніть олією та трохи посоліть. Зверху акуратно розкладіть філе скумбрії. Лимон розріжте навпіл, з однієї половини вичавіть сік і полийте ним рибу та овочі, після чого додайте ще трохи рослинної олії. Запікайте страву в розігрітій духовці до повної готовності, доки риба стане ніжною, а овочі м’якими й рум’яними. Завдяки лимонному соку скумбрія виходить ароматною, без різкого запаху та ідеально підходить для святкового столу.

Як вибрати філе скумбрії?

Скумбрія має високий вміст насичених жирних кислот, тому окислюється швидше за інші види риби. Тому добре дивіться, щоб на рибі не було жодної жовтизни, пише Kuchnia.

Також мʼясо скумбрії дуже ніжне, але все одно повинно зберігати пружність. Тому під натиском пальця вона не повинна розповзатися, інакше це сигнал про неодноразове заморожування.

