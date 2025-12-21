Кутя – це страва, в якій зберігається сама душа різдвяних святкувань. Це не просто їжа – це уособлення майстерності цілих поколінь українських господинь, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok anny.cooking.

Як приготувати автентичну кутю?

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів куті;
– 500 мілілітрів води;
– 100 грамів маку;
– 100 грамів родзинок;
– 100 грамів горіхів;
– 100 грамів кураги;
– 100 грамів халви;
– 2 столові ложки меду;
– 1 столова ложка цукру;
– приблизно 200 мілілітрів води до готової куті.

Готуємо класичну кутю за перевіреним рецептом: відео

Приготування:

  1. Кутю ретельно промийте, залийте водою та варіть під кришкою на мінімальному вогні приблизно 1 годину.
  2. Готову крупу охолодіть.
  3. Родзинки й мак залийте окропом, горіхи та курагу дрібно наріжте. З родзинок злийте зайву рідину.
  4. До маку додайте цукор і збийте блендером близько 5 хвилин або перетріть у макітрі.
  5. До охолодженої куті додайте макову масу, горіхи, мед і халву.
  6. Поступово підливайте воду, доводячи страву до бажаної консистенції.
  7. Вмішайте родзинки та курагу й подавайте до столу.

З чого роблять кутю?

Зазвичай для приготування куті використовують пшеницю або ячмінь. Обирати треба світлу крупу, надто темна свідчить про довгий вік, підказує портал Molbuk.

Найкраща кутя вийде з "пиханої" пшениці. Це зерно, яке пропарюють, просушують, перебирають і мʼяко облущують в ступі чи макітрі.

