Кутя – це страва, в якій зберігається сама душа різдвяних святкувань. Це не просто їжа – це уособлення майстерності цілих поколінь українських господинь, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok anny.cooking.

Як приготувати автентичну кутю?

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів куті;

– 500 мілілітрів води;

– 100 грамів маку;

– 100 грамів родзинок;

– 100 грамів горіхів;

– 100 грамів кураги;

– 100 грамів халви;

– 2 столові ложки меду;

– 1 столова ложка цукру;

– приблизно 200 мілілітрів води до готової куті.

Готуємо класичну кутю за перевіреним рецептом: відео

Приготування:

Кутю ретельно промийте, залийте водою та варіть під кришкою на мінімальному вогні приблизно 1 годину. Готову крупу охолодіть. Родзинки й мак залийте окропом, горіхи та курагу дрібно наріжте. З родзинок злийте зайву рідину. До маку додайте цукор і збийте блендером близько 5 хвилин або перетріть у макітрі. До охолодженої куті додайте макову масу, горіхи, мед і халву. Поступово підливайте воду, доводячи страву до бажаної консистенції. Вмішайте родзинки та курагу й подавайте до столу.

З чого роблять кутю?

Зазвичай для приготування куті використовують пшеницю або ячмінь. Обирати треба світлу крупу, надто темна свідчить про довгий вік, підказує портал Molbuk.

Найкраща кутя вийде з "пиханої" пшениці. Це зерно, яке пропарюють, просушують, перебирають і мʼяко облущують в ступі чи макітрі.

