Засипана капуста – це страва, без якої раніше не обходилося жодне весілля. Вона особливо відома на Галичині, але її готували у всіх регіонах України. 24 Канал радить доторкнутися до історії за рецептом з TikTok muliarova_dim.

Читайте також Ідеальний колір та смак: який інгредієнт для дерунів досвідчені господині тримають у секреті

Як приготувати засипану капусту?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1300 грамів квашеної капусти;

– 80 грамів олії;

– 20 грамів цукру;

– 150 грамів вершків;

– 100 грамів домашньої сметани;

– 200 грамів пшона;

– 30 грамів солі;

– 1,5 літра води;

– 2 яйця;

– 1 грам чебрецю;

– 1 грам ялівцю.

Як приготувати весільну капусту: відео

Приготування:

Викладіть капусту у великий казан та залийте водою – вона має повністю покривати капусту. Приправте капусту спеціями. Акуратно зверху висипте пшоно – воно не має торкатися стінок посудини. Страву слід варити, не перемішуючи, щоб пшоно не пригоріло. Далі слід приготувати заправку: для цього яйця з’єднайте зі сметаною та вершками й усе збийте. Пасеруйте цибулю на вогні. Коли капуста стане м’якою, влийте вершкову суміш та цибулю у казан – постійно помішуйте 2 – 3 хвилини. Вимкніть капусту та викладіть її на блюдо. Весільну капусту можна подавати зі шкварками.

Зверніть увагу!



Пісну засипану капусту подають з грибною засмажкою з білих грибів або печериць. Гриби потрібно спочатку відварити, а потім обсмажувати з цибулею, радить портал Shuba.

Які страви варто спробувати?