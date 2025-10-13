Фінський салат – це поєднання Шуби та Вінегрету, в якому всі акценти виражені вдало та яскраво. Не дивно, що всі так полюбили цей салат та намагаються робити його за першої ж зручної нагоди, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

Для цього салату можна використати синю цибулю – так він буде смачнішим та колоритнішим, підказує портал "Господинька".

Як приготувати фінський салат?

Час : 20 хвилин + варіння овочів

: 20 хвилин + варіння овочів Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 буряки;

– 4 картоплини;

– 5 морквин;

– 1 цибулина;

– 1 огірок;

– 1 яблуко;

– сіль та перець до смаку;

– 200 грамів сметани для заправки.

Приготування:

Очистьте буряки, добре промийте й розріжте навпіл, якщо вони великі. Покладіть у каструлю, залийте водою так, щоб покривала овочі, та відваріть до м’якості. Воду після варіння процідіть – вона знадобиться для заправки. Очистьте картоплю та моркву, промийте й відваріть окремо у чистій воді до готовності. Цибулю очистьте від лушпиння та дрібно наріжте кубиками. Огірок вимийте, обріжте кінці й наріжте дрібними кубиками. Яблуко очистьте, видаліть серцевину та наріжте так само кубиками. Наріжте варені буряки, моркву та картоплю кубиками, складіть усі овочі разом з яблуком у велику миску. Посоліть і приправте чорним меленим перцем за смаком. Приготуйте заправку: змішайте сметану з двома столовими ложками бурякового відвару. Добре перемішайте. Якщо хочете отримати більш насичений колір, додайте трохи більше відвару.

Смачного!

