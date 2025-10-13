Фінський салат – це поєднання Шуби та Вінегрету, в якому всі акценти виражені вдало та яскраво. Не дивно, що всі так полюбили цей салат та намагаються робити його за першої ж зручної нагоди, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

Візьміть до уваги!

Для цього салату можна використати синю цибулю – так він буде смачнішим та колоритнішим, підказує портал "Господинька".

Як приготувати фінський салат?

  • Час: 20 хвилин + варіння овочів
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 буряки;
– 4 картоплини;
– 5 морквин;
– 1 цибулина;
– 1 огірок;
– 1 яблуко;
– сіль та перець до смаку;
– 200 грамів сметани для заправки.

Приготування:

  1. Очистьте буряки, добре промийте й розріжте навпіл, якщо вони великі. Покладіть у каструлю, залийте водою так, щоб покривала овочі, та відваріть до м’якості.
  2. Воду після варіння процідіть – вона знадобиться для заправки.
  3. Очистьте картоплю та моркву, промийте й відваріть окремо у чистій воді до готовності.
  4. Цибулю очистьте від лушпиння та дрібно наріжте кубиками.
  5. Огірок вимийте, обріжте кінці й наріжте дрібними кубиками.
  6. Яблуко очистьте, видаліть серцевину та наріжте так само кубиками.
  7. Наріжте варені буряки, моркву та картоплю кубиками, складіть усі овочі разом з яблуком у велику миску.
  8. Посоліть і приправте чорним меленим перцем за смаком.
  9. Приготуйте заправку: змішайте сметану з двома столовими ложками бурякового відвару. Добре перемішайте.
  10. Якщо хочете отримати більш насичений колір, додайте трохи більше відвару.

Смачного!

