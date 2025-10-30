Цей салат залишається "ходовим" вже багато років, а все завдяки правильному підбору інгредієнтів та легкості приготування. 24 Канал пропонує зберегти цей рецепт порталу "Господинька" та повернутися до нього, як тільки захочеться додати в будні святкового настрою.

Читайте також Шедевр галицької кухні: як приготувати знамениту весільну капусту

Як приготувати смачний салат з ковбасою та куркою?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів помідорів;
– 200 грамів огірків;
– 4 варені яйця;
– 400 грамів ковбаси;
– 300 грамів копченої курки;
– твердий сир;
– сіль до смаку;
– майонез або сметана для заправки.

Приготування:

  1. Усі інгредієнти нарізаємо смужками або кубиками, як більше до вподоби.
  2. Сир крупно натираємо.
  3. Змішуємо всі інгредієнти.
  4. Заправляємо салат.
  5. Солимо до смаку.
  6. Ось і все – на вашому столі шедевр!

А ще вам може сподобатися салат, для якого не потрібно нічого варити, з TikTok mil_alexx_pp.

Що приготувати на швидку руку?