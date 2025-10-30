Цей салат залишається "ходовим" вже багато років, а все завдяки правильному підбору інгредієнтів та легкості приготування. 24 Канал пропонує зберегти цей рецепт порталу "Господинька" та повернутися до нього, як тільки захочеться додати в будні святкового настрою.

Як приготувати смачний салат з ковбасою та куркою?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів помідорів;

– 200 грамів огірків;

– 4 варені яйця;

– 400 грамів ковбаси;

– 300 грамів копченої курки;

– твердий сир;

– сіль до смаку;

– майонез або сметана для заправки.

Приготування:

Усі інгредієнти нарізаємо смужками або кубиками, як більше до вподоби. Сир крупно натираємо. Змішуємо всі інгредієнти. Заправляємо салат. Солимо до смаку. Ось і все – на вашому столі шедевр!

