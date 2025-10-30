Этот салат остается "ходовым" уже много лет, а все благодаря правильному подбору ингредиентов и легкости приготовления. 24 Канал предлагает сохранить этот рецепт портала "Хозяйка" и вернуться к нему, как только захочется добавить в будни праздничного настроения.

Читайте также Шедевр галицкой кухни: как приготовить знаменитую свадебную капусту

Как приготовить вкусный салат с колбасой и курицей?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов помидоров;
– 200 граммов огурцов;
– 4 вареных яйца;
– 400 граммов колбасы;
– 300 граммов копченой курицы;
– твёрдый сыр;
– соль по вкусу;
– майонез или сметана для заправки.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты нарезаем полосками или кубиками, как больше нравится.
  2. Сыр крупно натираем.
  3. Смешиваем все ингредиенты.
  4. Заправляем салат.
  5. Солим по вкусу.
  6. Вот и все – на вашем столе шедевр!

А еще вам может понравиться салат, для которого не нужно ничего варить, с TikTok mil_alexx_pp.

Что приготовить на скорую руку?