Этот салат остается "ходовым" уже много лет, а все благодаря правильному подбору ингредиентов и легкости приготовления. 24 Канал предлагает сохранить этот рецепт портала "Хозяйка" и вернуться к нему, как только захочется добавить в будни праздничного настроения.
Как приготовить вкусный салат с колбасой и курицей?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов помидоров;
– 200 граммов огурцов;
– 4 вареных яйца;
– 400 граммов колбасы;
– 300 граммов копченой курицы;
– твёрдый сыр;
– соль по вкусу;
– майонез или сметана для заправки.
Приготовление:
- Все ингредиенты нарезаем полосками или кубиками, как больше нравится.
- Сыр крупно натираем.
- Смешиваем все ингредиенты.
- Заправляем салат.
- Солим по вкусу.
- Вот и все – на вашем столе шедевр!
