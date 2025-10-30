Этот салат остается "ходовым" уже много лет, а все благодаря правильному подбору ингредиентов и легкости приготовления. 24 Канал предлагает сохранить этот рецепт портала "Хозяйка" и вернуться к нему, как только захочется добавить в будни праздничного настроения.

Как приготовить вкусный салат с колбасой и курицей?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов помидоров;

– 200 граммов огурцов;

– 4 вареных яйца;

– 400 граммов колбасы;

– 300 граммов копченой курицы;

– твёрдый сыр;

– соль по вкусу;

– майонез или сметана для заправки.

Приготовление:

Все ингредиенты нарезаем полосками или кубиками, как больше нравится. Сыр крупно натираем. Смешиваем все ингредиенты. Заправляем салат. Солим по вкусу. Вот и все – на вашем столе шедевр!

Что приготовить на скорую руку?