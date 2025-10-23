Кефир, майонез, несколько простых дополнений – и вкуснейшие пирожки уже практически на вашем столе. Идеальная опция, когда нужно приготовить что-то вкусненькое, не тратя много времени на стояние у плиты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".
Интересно Стоит копейки и готовится за несколько минут: удивительное печенье разлетается в TikTok
Чем заменить кефир в тесте?
Если в холодильнике нет кефира, вы можете заменить его сметаной, ряженкой или йогуртом, подсказывает портал "Мир советов".
Как быстро приготовить вкусные пирожки?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 стакан кефира;
– 1 столовая ложка майонеза;
– пол чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 яйцо;
– пол чайной ложки разрыхлителя;
– 2 – 3 стакана муки;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Кефир смешиваем с майонезом, солим, добавляем сахар, вбиваем яйцо и хорошо перемешиваем.
- Просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут.
- Делим тесто на 8 частей, формируем шарики, из которых раскатываем лепешки.
- Жарим пирожки в большом количестве масла до золотистости.
Приятного аппетита!
Что еще можно легко приготовить?
Вам точно понравится этот легкий и быстрый молочный десерт.
Вы можете украсить его шоколадом, вареньем или другим любимым дополнением.