Кефир, майонез, несколько простых дополнений – и вкуснейшие пирожки уже практически на вашем столе. Идеальная опция, когда нужно приготовить что-то вкусненькое, не тратя много времени на стояние у плиты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".

Чем заменить кефир в тесте?

Если в холодильнике нет кефира, вы можете заменить его сметаной, ряженкой или йогуртом, подсказывает портал "Мир советов".

Как быстро приготовить вкусные пирожки?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 стакан кефира;
– 1 столовая ложка майонеза;
– пол чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 яйцо;
– пол чайной ложки разрыхлителя;
– 2 – 3 стакана муки;
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Кефир смешиваем с майонезом, солим, добавляем сахар, вбиваем яйцо и хорошо перемешиваем.
  2. Просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут.
  3. Делим тесто на 8 частей, формируем шарики, из которых раскатываем лепешки.
  4. Жарим пирожки в большом количестве масла до золотистости.

Приятного аппетита!

Что еще можно легко приготовить?

