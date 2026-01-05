Можно приготовить их с картофелем, грибами или квашеной капустой, а сверху полить жареным луком. Рецептом двух постных начинок для вареников на Святой вечер перед Крещением делится 24 Канал со ссылкой на Gazeta.ua.

Какие вареники приготовить на Второй Святой вечер

С картофелем и грибами

Ингредиенты для теста:

– 300 граммов муки;

– 120 миллилитров воды;

– 0,5 столовой ложки соли;

– 1 чайная ложка растительного масла.



Для начинки:

– 5 средних картофелин;

– 1 лук;

– 100 граммов грибов – по вкусу;

– соль и перец – по вкусу;

– растительное масло для жарки.

Приготовление:

Для теста в большой миске смешайте муку и соль. Постепенно доливайте воду и замешивайте тесто. В конце вымешивания добавьте растительное масло.

Для начинки отваренный картофель перемните в пюре. Добавьте к нему жареный лук. По желанию добавьте мелко-нарезанные грибы и обжарьте. Эту смесь смешайте с картофелем, посолите и поперчите.

Раскатайте тесто и вырежьте круги с помощью чашки или формы для вареников. Положите ложку начинки в центр каждого круга теста, соедините края и образуйте полумесяц.

Вскипятите воду в кастрюле, добавьте немного соли и сахара и варите вареники в течение 5 минут, пока они не поднимутся на поверхность. Еще раз слегка перемешайте и выключите газ. Накройте крышкой и оставьте в воде на 2 минуты, а затем вытаскивайте.

Выньте вареники из воды, и когда они немного остынут – смажьте жареным луком.

Готово!

С квашеной капустой

Тесто можете приготовить по рецепту вареников с картофелем.

Ингредиенты для начинки:

– 3 лука;

– 500 граммов квашеной капусты;

– соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Лук нарежьте кубиками. Поджарьте на небольшом количестве масла до золотистости, добавьте квашеную капусту, предварительно хорошо ее отжав.

Добавьте немного сахара, перемешайте и накройте крышкой. Тушите на небольшом огне около 20 минут.

Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте на ней тесто. С помощью стакана вырежьте кружочки и положите внутрь начинку. Крепко защипните края и следите, чтобы жир из начинки не попал на тесто, иначе вареники расклеятся во время варки.

Доведите воду в кастрюле до кипения, положите вареники. Перемешайте шумовкой и доведите до кипения. Уменьшите огонь и проварите около 5 минут.

Выньте вареники из воды, и когда они немного остынут – смажьте жареным луком.

Приятного аппетита!

