Если вы любите десерты, но не хотите тратить много времени и денег, то этот рецепт точно войдет в вашу кулинарную повседневность. 24 Канал предлагает побаловать себя сладеньким без лишних усилий по рецепту портала "Господинька".
Читайте также Можно язык проглотить: незаслуженно забытые намазки из 90-х за копейки
Как быстро приготовить вкусный молочный десерт?
- Время: 10 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 200 миллилитров сгущенного молока;
– 1 литр молока;
– 200 граммов кукурузного крахмала;
– 20 граммов сливочного масла;
– 5 граммов ванильного сахара;
– орехи и кокосовая стружка.
Приготовление:
- Смешиваем молоко со сгущенкой до однородности. Добавляем крахмал и варим в кастрюле с толстым дном до загустения.
- Добавляем ванильный сахар и хорошо перемешиваем.
- Переливаем в формы, посыпаем кокосовой стружкой и ставим в холодильник на несколько часов.
- Перед подачей каждую порцию украшаем орехами.
А еще вам может понравиться молочный десерт с TikTok mil_alexx_pp – он получается нежным как пломбир!
Как приготовить нежный молочный десерт: видео
Что еще сладкого приготовить?
Сейчас набирает популярность яблочный манник.
Он еще проще шарлотки и дарит нежный результат – идеально к осеннему чаепитию.