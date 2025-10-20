Если вы любите десерты, но не хотите тратить много времени и денег, то этот рецепт точно войдет в вашу кулинарную повседневность. 24 Канал предлагает побаловать себя сладеньким без лишних усилий по рецепту портала "Господинька".

Как быстро приготовить вкусный молочный десерт?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 200 миллилитров сгущенного молока;

– 1 литр молока;

– 200 граммов кукурузного крахмала;

– 20 граммов сливочного масла;

– 5 граммов ванильного сахара;

– орехи и кокосовая стружка.

Приготовление:

Смешиваем молоко со сгущенкой до однородности. Добавляем крахмал и варим в кастрюле с толстым дном до загустения. Добавляем ванильный сахар и хорошо перемешиваем. Переливаем в формы, посыпаем кокосовой стружкой и ставим в холодильник на несколько часов. Перед подачей каждую порцию украшаем орехами.

А еще вам может понравиться молочный десерт с TikTok mil_alexx_pp – он получается нежным как пломбир!

Как приготовить нежный молочный десерт: видео

