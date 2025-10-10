В 90-х в магазине даже близко не было такого многообразия продуктов, как сейчас, однако даже в таких условиях украинские хозяйки изобретали способы готовить невероятно вкусные блюда, а особенно – закуски. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Порадниця".

Как сделать вкусную намазку из 90-х?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 соленых огурца;

– 3 вареных яйца;

– 1 пучок зеленого лука;

– 1 пучок укропа;

– батон для подачи;

заправка:

– 3 столовые ложки растительного масла;

– пол столовой ложки бальзамического уксуса;

– соль и перец по вкусу;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 зубчик чеснока.

Приготовление:

Мелко нарежьте соленые огурцы. Яйца натрите на мелкой терке. Нашинкуйте зеленый лук и укроп. Батон обжарьте на сухой сковороде до легкой хрустящей корочки, затем разрежьте каждый ломтик пополам. Для заправки налейте в отдельную миску масло, добавьте уксус, соль, черный молотый перец и горчицу. Пропустите чеснок через пресс и хорошо все перемешайте до однородности. Соедините в большой миске яйца, огурцы и зелень. Вылейте приготовленную заправку и тщательно перемешайте. Смажьте полученной намазкой ломтики батона.

Как сделать намазку с яйцом и сыром?

Время : 10 минут

: 10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов копченого сыра;

– 3 вареных яйца;

– 1 морковь;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1 столовая ложка сметаны;

– батон для подачи.

Приготовление:

Натрите копченый сыр на крупной терке. Отварите куриные яйца, остудите, очистите и также натрите на терке. Добавьте их к сыру. Очистите морковь, натрите ее на мелкой терке в сыром виде и смешайте с основной массой. Пропустите чеснок через пресс и добавьте к салату. Заправьте смесь майонезом и сметаной, посолите и поперчите. Нарежьте батон ломтиками и подсушите на сухой сковороде, гриле или в духовке до легкой корочки. Выложите на каждую гренку по одной столовой ложке намазки, украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

