В 90-х в магазине даже близко не было такого многообразия продуктов, как сейчас, однако даже в таких условиях украинские хозяйки изобретали способы готовить невероятно вкусные блюда, а особенно – закуски. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Порадниця".

Как сделать вкусную намазку из 90-х?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 соленых огурца;
– 3 вареных яйца;
– 1 пучок зеленого лука;
– 1 пучок укропа;
– батон для подачи;
заправка:
– 3 столовые ложки растительного масла;
– пол столовой ложки бальзамического уксуса;
– соль и перец по вкусу;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 зубчик чеснока.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте соленые огурцы. Яйца натрите на мелкой терке. Нашинкуйте зеленый лук и укроп.
  2. Батон обжарьте на сухой сковороде до легкой хрустящей корочки, затем разрежьте каждый ломтик пополам.
  3. Для заправки налейте в отдельную миску масло, добавьте уксус, соль, черный молотый перец и горчицу. Пропустите чеснок через пресс и хорошо все перемешайте до однородности.
  4. Соедините в большой миске яйца, огурцы и зелень.
  5. Вылейте приготовленную заправку и тщательно перемешайте.
  6. Смажьте полученной намазкой ломтики батона.

Как сделать намазку с яйцом и сыром?

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 150 граммов копченого сыра;
– 3 вареных яйца;
– 1 морковь;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 столовая ложка сметаны;
– батон для подачи.

Приготовление:

  1. Натрите копченый сыр на крупной терке.
  2. Отварите куриные яйца, остудите, очистите и также натрите на терке. Добавьте их к сыру.
  3. Очистите морковь, натрите ее на мелкой терке в сыром виде и смешайте с основной массой.
  4. Пропустите чеснок через пресс и добавьте к салату. Заправьте смесь майонезом и сметаной, посолите и поперчите.
  5. Нарежьте батон ломтиками и подсушите на сухой сковороде, гриле или в духовке до легкой корочки.
  6. Выложите на каждую гренку по одной столовой ложке намазки, украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

