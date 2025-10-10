В 90-х в магазине даже близко не было такого многообразия продуктов, как сейчас, однако даже в таких условиях украинские хозяйки изобретали способы готовить невероятно вкусные блюда, а особенно – закуски. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Порадниця".
Как сделать вкусную намазку из 90-х?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 соленых огурца;
– 3 вареных яйца;
– 1 пучок зеленого лука;
– 1 пучок укропа;
– батон для подачи;
заправка:
– 3 столовые ложки растительного масла;
– пол столовой ложки бальзамического уксуса;
– соль и перец по вкусу;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 зубчик чеснока.
Приготовление:
- Мелко нарежьте соленые огурцы. Яйца натрите на мелкой терке. Нашинкуйте зеленый лук и укроп.
- Батон обжарьте на сухой сковороде до легкой хрустящей корочки, затем разрежьте каждый ломтик пополам.
- Для заправки налейте в отдельную миску масло, добавьте уксус, соль, черный молотый перец и горчицу. Пропустите чеснок через пресс и хорошо все перемешайте до однородности.
- Соедините в большой миске яйца, огурцы и зелень.
- Вылейте приготовленную заправку и тщательно перемешайте.
- Смажьте полученной намазкой ломтики батона.
Как сделать намазку с яйцом и сыром?
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов копченого сыра;
– 3 вареных яйца;
– 1 морковь;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 столовая ложка сметаны;
– батон для подачи.
Приготовление:
- Натрите копченый сыр на крупной терке.
- Отварите куриные яйца, остудите, очистите и также натрите на терке. Добавьте их к сыру.
- Очистите морковь, натрите ее на мелкой терке в сыром виде и смешайте с основной массой.
- Пропустите чеснок через пресс и добавьте к салату. Заправьте смесь майонезом и сметаной, посолите и поперчите.
- Нарежьте батон ломтиками и подсушите на сухой сковороде, гриле или в духовке до легкой корочки.
- Выложите на каждую гренку по одной столовой ложке намазки, украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
