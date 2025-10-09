Варить кофе в джезве не так просто, как может показаться на первый взгляд. Какую ошибку делают все и тем самым лишают напиток его глубокого вкуса 24 Каналу рассказал исследователь украинской кухни, ресторатор и писатель Всеволод Полищук.

Какую ошибку в приготовлении кофе делают все?

При приготовлении кофе в джезве нужно следить, чтобы напиток не закипел. Именно в этом скрывается секрет глубины вкуса.

Ждать, пока кофе закипит – большая ошибка, ведь суть в том, чтобы не дать воздуху вынести эфирные масла из кофе, в которых вкус и аромат. Если вы трижды прокипятите кофе – никаких привкусов древесины, ягод или цитрусовых вы уже не почувствуете,

– рассказал Всеволод Полищук.

Кофе из джезвы смаковали еще наши предки / Фото Pixabay

Какие еще секреты стоит знать?

Для приготовления в джезве надо использовать кофе очень мелкого помола. Заливать его нужно только холодной водой, и медленно нагревать до поднятия пенки без закипания, советует ютуб 25 Сoffee Roasters.

После заваривания перемешивать кофе не нужно – сразу переливаем в чашку и потребляем.

