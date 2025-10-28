Если вы уже открыли томатную пасту – стоит уделить внимание ее правильному хранению, иначе продукт очень скоро начнет цвести, и вам придется выбрасывать остатки. Какой простой лайфхак поможет этого избежать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Кухня из кармана".

Читайте также И их делают почти все: главные ошибки при приготовлении холодца

Как хранить открытую томатную пасту?

Не нужно ничего покупать или прибегать к сложным манипуляциям. Все, что вам нужно – небольшое количество подсолнечного масла.

Просто налейте его в банку к томатной пасте – и та никогда не будет цвести. Масло останется на поверхности и сформирует защитную пленку. А во время приготовления вам уже не надо будет добавлять его на сковороду.

А чем можно смазать крышку от банки – узнайте из видео ютуб-канала "В гостях у Тани".

Полезные лайфхаки