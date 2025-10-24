Если ваши котлеты не выдерживают текстуру – в процессе приготовления что-то пошло не так. Какие популярные ошибки вы могли сделать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Beszamel.

Читайте также И их делают почти все: главные ошибки при приготовлении холодца

Почему котлеты могут разваливаться?

Слишком жидкий фарш

Если в фарше много влаги, то его будет трудно сформировать. В таком случае нужно добавить больше хлеба, всыпать манку или воспользоваться другим ингредиентом, который придаст массе плотности.

Неотбитый фарш

Все знают, что смесь надо хорошо вымешивать, однако для многих становится открытием, что массу надо хорошо отбивать. Именно этот процесс придаст мясу плотности.

Малая температура жарки

Выкладывать котлеты нужно на хорошо разогретую сковороду, чтобы сформировалась корочка, которая удержит их форму. В противном случае они котлеты будут тушиться и разваливаться.

А еще может пригодиться действенный совет с TikTok ptashka77.

Какие секреты еще пригодятся?