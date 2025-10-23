Хек продается в замороженном виде, поэтому важно правильно его подготовить, иначе рыба просто разлезется. Сначала хека надо поставить в холодильник, и только потом – выставлять на комнатную температуру. А потом остается только пожарить рыбку, что 24 Канал предлагает сделать по рецепту Cookpad.

Как вкусно пожарить хека?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 хека;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 столовая ложка горчицы с медом и корицей;

– 1 столовая ложка кунжута;

– мука для панировки;

– масло для жарки.

Приготовление:

Рыбу тщательно очистите от чешуи, плавников и черной пленки. Промойте хек под проточной водой и нарежьте порционными кусочками шириной примерно 1,5 – 2 сантиметра. Добавьте к рыбе соль, лимонный сок, горчицу и щепотку корицы. Всыпьте кунжут и хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились. Оставьте рыбу мариноваться на 30 – 60 минут. Каждый кусочек обваляйте в пшеничной муке. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте хек с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.

