Для опытных хозяек запеканка – это возможность создать кулинарный шедевр, не тратя много денег и усилий. Важно лишь найти правильное сочетание ингредиентов, чтобы вкус блюда был легким и гармоничным, рассказывает портал "Господинька".

Как сделать запеканку по-французски?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1,5 килограмма картофеля;
– 280 миллилитров сливок;
– 50 миллилитров молока;
– 1 чайная ложка мускатного ореха;
– 1 чайная ложка итальянских трав;
– 4 зубчика чеснока;
– 150 граммов твердого сыра;
– сливочное масло для смазывания формы;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками.
  2. Отдельно в миске смешайте сливки, молоко, измельченный чеснок, мускатный орех, итальянские травы, соль и черный перец.
  3. Натрите твердый сыр на крупной терке. Щедро смажьте форму для выпекания сливочным маслом.
  4. Выложите на дно первый слой картофельных кружочков внахлест, полейте частью сливочной заливки и притрусите щепоткой сыра.
  5. Повторяйте слои, пока не закончится картофель, а сверху равномерно вылейте остатки сливок и засыпьте все толстым слоем сыра.
  6. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретый духовой шкаф на 40 – 50 минут.
  7. Затем снимите фольгу и выпекайте еще 10 – 15 минут, пока сыр полностью не расплавится и не покроется аппетитной золотистой корочкой.
  8. Перед нарезанием дайте запеканке немного постоять, чтобы сливочный соус загустел.