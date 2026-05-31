Для опытных хозяек запеканка – это возможность создать кулинарный шедевр, не тратя много денег и усилий. Важно лишь найти правильное сочетание ингредиентов, чтобы вкус блюда был легким и гармоничным, рассказывает портал "Господинька".
Как сделать запеканку по-французски?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма картофеля;
– 280 миллилитров сливок;
– 50 миллилитров молока;
– 1 чайная ложка мускатного ореха;
– 1 чайная ложка итальянских трав;
– 4 зубчика чеснока;
– 150 граммов твердого сыра;
– сливочное масло для смазывания формы;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Очистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками.
- Отдельно в миске смешайте сливки, молоко, измельченный чеснок, мускатный орех, итальянские травы, соль и черный перец.
- Натрите твердый сыр на крупной терке. Щедро смажьте форму для выпекания сливочным маслом.
- Выложите на дно первый слой картофельных кружочков внахлест, полейте частью сливочной заливки и притрусите щепоткой сыра.
- Повторяйте слои, пока не закончится картофель, а сверху равномерно вылейте остатки сливок и засыпьте все толстым слоем сыра.
- Накройте форму фольгой и отправьте в разогретый духовой шкаф на 40 – 50 минут.
- Затем снимите фольгу и выпекайте еще 10 – 15 минут, пока сыр полностью не расплавится и не покроется аппетитной золотистой корочкой.
- Перед нарезанием дайте запеканке немного постоять, чтобы сливочный соус загустел.