Для досвідчених господинь запіканка – це можливість створити кулінарний шедевр, не витрачаючи багато грошей та зусиль. Важливо лише знайти правильне поєднання інгредієнтів, щоб смак страви був легким та гармонійним, розповідає портал "Господинька".

Як зробити запіканку по-французьки?

Час : 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма картоплі;

– 280 мілілітрів вершків;

– 50 мілілітрів молока;

– 1 чайна ложка мускатного горіха;

– 1 чайна ложка італійських трав;

– 4 зубчики часнику;

– 150 грамів твердого сиру;

– вершкове масло для змащування форми;

– сіль та перець до смаку.

Просто і смачно / Фото "Господинька"

Приготування: