Достатньо буквально кількох інгредієнтів, аби зробити смачне домашнє морозиво. Це саме той випадок, коли краще все зробити самому, а не купувати у магазині, розповідає портал "Господинька".
Читайте також Ліниві еклери перевершать будь-який торт: рецепт, який варто спробувати усім
Як зробити домашнє морозиво?
Інгредієнти:
– 2 банани;
– 400 грамів полуниці;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 6 – 8 столових ложок молока.
Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Легко та смачно / Фото "Господинька"
Приготування:
- Очистіть банани від шкірки, наріжте їх кружальцями, а промиту та обсушену полуницю розріжте навпіл.
- Викладіть шматочки фруктів та ягід на пласку тарілку або дошку в один шар і відправте в морозильну камеру на кілька годин до повного замерзання.
- Перекладіть заморожені банани й полуницю в чашу блендера, додайте цукрову пудру та влийте молоко.
- Збивайте всі інгредієнти на високій швидкості протягом кількох хвилин, поки маса не перетвориться на абсолютно однорідне, густе та кремове морозиво.
- Розкладіть готове морозиво у піали й подавайте відразу, поки воно має ніжну текстуру м'якого десерту.
- Якщо ви віддаєте перевагу більш щільній консистенції, перекладіть масу в контейнер і поставте в морозилку ще на 30 – 40 хвилин перед формуванням кульок.