Полуниця – це та ягода, з якою будь-що дарує просто найвищу насолоду. Але італійські господині пішли далі та створили пиріг, рівний якому ви будете ще довго шукати, розповідає портал "Господинька".

Цікаво Легендарна полуниця "по-панськи" на зиму: починаємо заготівлю улюбленої ягоди

Як зробити пиріг "Дольче Віта"?

Інгредієнти:

тісто:

– 3 яйця;

– дрібка солі;

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 150 мілілітрів олії;

– 150 мілілітрів молока;

– 250 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

начинка:

– 400 грамів полуниці;

– 1 яйце;

– 5 столових ложок йогурту або сметани;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– третина чайної ложки ванільного цукру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Шедевр без зусиль / Фото "Господинька"

Приготування: