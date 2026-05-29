Вкусный и яркий завтрак станет идеальным стартом вашего выходного дня. Сохраняйте простой рецепт от tastenotalk
и наслаждайтесь свободным временем.
Как быстро приготовить вкусный завтрак?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 3 вареных яйца;
– 2 соленых огурца;
– укроп и зеленый лук;
– 50 граммов феты или брынзы;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 столовая ложка американской горчицы;
– соль и перец.
Этот завтрак прекрасно подойдет для выходного: смотрите видео
Приготовление:
- Тщательно перемешайте все компоненты.
- Обжарьте ломтики хлеба на сливочном масле, пока они не покроются золотистой корочкой, после чего выложите сверху приготовленную массу и притрусите пармезаном.
- Подавайте готовое блюдо вместе с хрустящими свежими огурцами.