Ароматный квас в летний период должен стать постоянным гостем вашего холодильника. "Петровский" старинный рецепт точно подарит вам особое наслаждение, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить "Петровский" квас?
Ингредиенты:
– 200 граммов бородинского хлеба;
– 100 граммов сахара;
– 20 изюма;
– 2,7 литра воды;
– 3 – 5 граммов хрена;
– 1 – 2 ложки меда по вкусу.
Со льдом напиток подходит лучше всего / Фото Pixabay
Приготовление:
- Высыпьте все сухие ингредиенты в глубокую емкость.
- Сначала залейте смесь теплой водой и тщательно все перемешайте до полного растворения сухих компонентов.
- Следом влейте в сосуд холодную воду, еще раз перемешайте, плотно закройте емкость крышкой и выставьте ее настаиваться в теплое, солнечное место.
- Всего за несколько часов, когда завершится быстрый процесс естественной ферментации на солнце, напиток можно потреблять.
- Перед подачей квас рекомендуется дополнительно охладить.