Ароматний квас у літній період повинен стати постійним гостем вашого холодильника. "Петрівський" стародавній рецепт точно подарує вам особливу насолоду, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати "Петрівський" квас?
Інгредієнти:
– 200 грамів бородинського хліба;
– 100 грамів цукру;
– 20 родзинок;
– 2,7 літра води;
– 3 – 5 грамів хрону;
– 1 – 2 ложки меду до смаку.
З льодом напій смакує найкраще / Фото Pixabay
Приготування:
- Висипте всі сухі інгредієнти у глибоку ємність.
- Спочатку залийте суміш теплою водою і ретельно все перемішайте до повного розчинення сухих компонентів.
- Слідом влийте в посудину холодну воду, ще раз перемішайте, щільно закрийте ємність кришкою і виставте її настоюватися в тепле, сонячне місце.
- Усього за кілька годин, коли завершиться швидкий процес природної ферментації на сонці, напій можна споживати.
- Перед подачею квас рекомендується додатково охолодити.