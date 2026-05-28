Мікрохвильовка справляється значно швидше. Картопля виходить ніжною, не встигає набрати зайвої води, а весь процес займає приблизно стільки часу, скільки потрібно, щоб нарізати кріп чи дістати масло з холодильника, розповідає stohantseva.yuliia.

Як зробити картоплю в мікрохвильовці?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 – 700 грамів молодої картоплі;

– 2 – 3 столові ложки води.

Чи можна приготувати картоплю у мікрохвильовці: дивіться відео

Приготування:

Молоду картоплю добре помийте, за потреби скористайтеся щіткою, щоб прибрати залишки землі. Кожну картоплину кілька разів проколіть виделкою – це потрібно для того, щоб під час приготування виходила пара. Перекладіть картоплю у звичайний пакет, який підходить для використання в мікрохвильовій печі, влийте кілька ложок води й просто закрийте пакет, не зав’язуючи його щільно. Покладіть пакет із картоплею в мікрохвильовку та готуйте приблизно 10 хвилин. Найзручніше вмикати піч двічі по 5 хвилин, щоб картопля рівномірно приготувалася. Після завершення перевірте готовність ножем або виделкою – молода картопля має стати м’якою всередині. Якщо бульби великі, час приготування можна трохи збільшити. Готову картоплю обережно дістаньте з пакета, адже всередині буде гаряча пара.

Чи потрібно чистити молоду картоплю?

Молода картопля має дуже тонку шкірку, тому багато хто взагалі її не зрізає, пише Smaker. Саме під шкіркою часто залишається найбільше смаку, а під час приготування така картопля краще тримає форму й не стає водянистою.

Якщо бульби свіжі, невеликі й без пошкоджень, достатньо добре їх помити та прибрати залишки землі. Найзручніше робити це щіткою або жорсткою стороною кухонної губки під холодною водою. Тонка шкірка молодої картоплі легко сходить сама під час миття, тому додаткове чищення ножем часто просто не потрібне. Особливо добре це працює з дрібною молодою картоплею для варіння, запікання або приготування з кропом і маслом.