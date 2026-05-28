Микроволновка справляется значительно быстрее. Картофель получается нежным, не успевает набрать лишней воды, а весь процесс занимает примерно столько времени, сколько нужно, чтобы нарезать укроп или достать масло из холодильника, рассказывает stohantseva.yuliia.

Как сделать картофель в микроволновке?

Время : 10 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 – 700 граммов молодого картофеля;

– 2 – 3 столовые ложки воды.

Приготовление:

Молодой картофель хорошо помойте, при необходимости воспользуйтесь щеткой, чтобы убрать остатки земли. Каждую картофелину несколько раз проколите вилкой – это нужно для того, чтобы во время приготовления выходил пар. Переложите картофель в обычный пакет, который подходит для использования в микроволновой печи, влейте несколько ложек воды и просто закройте пакет, не завязывая его плотно. Положите пакет с картофелем в микроволновку и готовьте примерно 10 минут. Удобнее всего включать печь дважды по 5 минут, чтобы картофель равномерно приготовился. После завершения проверьте готовность ножом или вилкой – молодой картофель должен стать мягким внутри. Если клубни крупные, время приготовления можно немного увеличить. Готовый картофель осторожно достаньте из пакета, ведь внутри будет горячий пар.

Нужно ли чистить молодой картофель?

Молодой картофель имеет очень тонкую кожуру, поэтому многие вообще ее не срезают, пишет Smaker. Именно под кожурой часто остается больше всего вкуса, а во время приготовления такой картофель лучше держит форму и не становится водянистым.

Если клубни свежие, небольшие и без повреждений, достаточно хорошо их помыть и убрать остатки земли. Удобнее всего делать это щеткой или жесткой стороной кухонной губки под холодной водой. Тонкая кожура молодого картофеля легко сходит сама во время мытья, поэтому дополнительная чистка ножом часто просто не нужна. Особенно хорошо это работает с мелким молодым картофелем для варки, запекания или приготовления с укропом и маслом.