Посреди недели часто не хватает идей интересных блюд, поэтому поход на кухню превращается в мучение. В таком случае лучше разбавить атмосферу чем-то особенным и ранее неизвестным, советует BBC Food.

Читайте также Так спаржу не каждый ресторан приготовит: быстрый рецепт на гриле

Как приготовить фасоль по-азиатски?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 столовая ложка имбирной пасты;

– 1 столовая ложка чесночной пасты;

– 1 чайная ложка сушеных хлопьев чили;

– 2 тонко нарезанные зеленые луковицы;

– 570 граммов белой фасоли;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 чайная ложка рыбного соуса;

– 1 столовая ложка белого мисо;

– 2 столовые ложки крем-фреша;

– сок половины лайма;

– оливковое масло.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Отличная идея для ужина / Фото From my bowl

Приготовление: