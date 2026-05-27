Посреди недели часто не хватает идей интересных блюд, поэтому поход на кухню превращается в мучение. В таком случае лучше разбавить атмосферу чем-то особенным и ранее неизвестным, советует BBC Food.
Читайте также Так спаржу не каждый ресторан приготовит: быстрый рецепт на гриле
Как приготовить фасоль по-азиатски?
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 столовая ложка имбирной пасты;
– 1 столовая ложка чесночной пасты;
– 1 чайная ложка сушеных хлопьев чили;
– 2 тонко нарезанные зеленые луковицы;
– 570 граммов белой фасоли;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 чайная ложка рыбного соуса;
– 1 столовая ложка белого мисо;
– 2 столовые ложки крем-фреша;
– сок половины лайма;
– оливковое масло.
Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Отличная идея для ужина / Фото From my bowl
Приготовление:
- Разогрейте на сковороде немного масла, всыпьте имбирную и чесночную пасты, хлопья чили и одну нарезанную зеленую луковицу. Жарьте все вместе около минуты, чтобы специи отдали свой аромат.
- Выложите в сковороду сливочную фасоль прямо вместе с жидкостью из банки, добавьте соевый соус, рыбный соус и пасту мисо.
- Тщательно все перемешайте – фасоль должна быть почти полностью покрыта жидкостью, поэтому при необходимости долейте немного воды. Немного разомните несколько фасолин лопаткой для густоты.
- Готовьте блюдо на большом огне в течение 5 минут.
- В конце добавьте крем-фреш и выжмите сок лайма, хорошо перемешайте соус и сразу снимите сковороду с плиты.
- Украсьте горячую фасоль остатками зеленого лука, сбрызните острым маслом чили и подавайте, по желанию, с хрустящим поджаренным хлебом.