Смачний та яскравий сніданок стане ідеальним стартом вашого вихідного дня.
та насолоджуйтеся вільним часом.
Як швидко приготувати смачний сніданок?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 варених яйця;
– 2 солоних огірки;
– кріп та зелена цибуля;
– 50 грамів фети або бринзи;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 столова ложка американської гірчиці;
– сіль та перець.
Цей сніданок чудово підійде для вихідного: дивіться відео
Приготування:
- Ретельно перемішайте всі компоненти.
- Обсмажте скибочки хліба на вершковому маслі, поки вони не покриються золотавою скоринкою, після чого викладіть зверху приготовану масу та притрусіть пармезаном.
- Подавайте готову страву разом із хрусткими свіжими огірками.