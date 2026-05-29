Секрет идеальной нежной текстуры блюда заключается в тщательном взбивании яиц. Именно благодаря этому омлет будет пышным и воздушным, каким его все любят, рассказывает портал Shuba.

Читайте также Кислая клубника еще не приговор: один кухонный трюк делает ягоды слаще за несколько минут

Как сделать омлет в микроволновке?

  • Время: 7 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки воды;
– соль и перец по вкусу;
– зелень и оливковое масло для украшения.

Google Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google Добавить

Любимый завтрак / Фото Pixabay

Приготовление:

  1. Зеленый лук мелко нашинкуйте, чтобы он был готов для декора.
  2. В глубокую миску разбейте яйца, добавьте соль и перец, влейте немного воды или бульона и тщательно взболтайте все вилкой.
  3. Полученную смесь перелейте в емкость, пригодную для микроволновой печи. Обязательно учтите, что яйца должны заполнять посуду максимум наполовину, ведь во время запекания омлет начнет активно подниматься.
  4. Также не волнуйтесь, если после приготовления на дне останется немного жидкости, поскольку для этого блюда это вполне нормально.
  5. Перед подачей готовый нежный омлет сбрызните каплей оливкового масла и щедро притрусите измельченной зеленью.