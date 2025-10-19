Опытным хозяйкам эта закуска прекрасно знакома – раньше она была настоящей звездой праздничных угощений. 24 Канал предлагает вернуть эту замечательную традицию и перенести ее в каждый день по рецепту портала "Смак".

Не пропустите Рецепт, на который сейчас настоящая лихорадка: как сделать маринованные лимоны

Как сделать жареные баклажаны с чесноком и майонезом?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 небольших баклажана;

– масло;

– 2 чайные ложки соли;

соус:

– 2 зубчика чеснока;

– 60 граммов майонеза;

– 5 граммов смеси прованских трав;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны помойте, обсушите и удалите плодоножки. Нарежьте кружочками, посыпьте солью и оставьте на 10 – 15 минут. Чеснок продавливаем через пресс. Соединяем все ингредиенты для соуса. Баклажаны обжариваем на растительном масле по 2 – 4 минуты с каждой стороны до румяности. Выкладываем кружочки друг на друга, перемазывая соусом. Украшаем зеленью. Можно подавать как холодным, так и горячим.

Приятного аппетита!

А еще эту закуску можно подать в форме рулетиков, как советует ютуб "Мой обед".

Как сделать рулетики из баклажанов: видео

Чем стоит полакомиться прямо сейчас?